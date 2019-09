Los alumnos del Infanta Leonor serán reubicados en El Vallín o en la sala juvenil El alumnado seguirá acudiendo en horario lectivo al polideportivo, donde hay ludoteca. / MARIETA Educación prevé que el traslado se prolongue durante todo el curso escolar ya que las obras no se pondrán en marcha hasta el próximo año SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:08

El alumnado del Infanta Leonor pasará todo el curso fuera de su escuela después de que esta tuviera que cerrar por problemas de filtraciones desde la cubierta a los muros del edificio. La consejería de Educación ha planteado dos posibles alternativas para reubicar a los menores, de entre tres y seis años, durante los próximos meses. Se trata del colegio El Vallín y la sala juvenil de Castrillón, que cedería el Ayuntamiento para tal fin.

La directora general de Infraestructuras y Planificación de la consejería, Ana Isabel López, se reunió ayer con los representantes municipales, el equipo directivo y las familias para plantearles las diferentes opciones y los plazos que se barajan. Aunque El Vallín despunta como la alternativa más viable al tratarse de un centro equipado y con todos los servicios, la sala juvenil atrae a algunas de las familias y también al equipo docente. La decisión final se tomará hoy tras testar la opinión de todos los implicados. «Se han buscado las mejores opciones teniendo en cuenta dos prioridades, que no hubiera que trasladarlos a otra localidad y que todo el alumnado pudiera estar en el mismo espacio, sin tener que separar las clases», destacó la directora general, Ana Isabel López.

El traslado podría efectuarse el próximo lunes y desde el Ayuntamiento se encomendarán al servicio de Obras los trabajos necesarios para la adecuación de los espacios. «Sea uno u otro, queremos que la reubicación sea lo más ágil y más rápida posible», señaló López. El proceso para elegir el nuevo destino de los niños fue seguido de cerca ayer por una gran mayoría de las familias del Infanta Leonor, que se debaten entre una u otra opción. «Queremos lo mejor para nuestros hijos y que sea un lugar en el que estén seguros. Pero también que se pueda respetar el proyecto educativo que teníamos en la escuela», explican. Desde el AMPA han recabado la opinión de todos los implicados para hoy informar de su decisión y que se pueda iniciar todo el proceso del traslado. «Son dos opciones bastante buenas las dos, y aunque no son óptimas para infantil no son mala opción. El proyecto de renovar el edificio se va a prolongar lo que no está escrito y esperemos que se logre antes del año que viene», decía Estefanía Sánchez, una de las madres de la escuela.

Se mantiene el servicio de ludoteca en el polideportivo durante toda la semana

Mientras, los pequeños comenzaron ayer el curso en el polideportivo de Piedras Blancas. Varios monitores se encargaron de ofertarles juegos y actividades en horario lectivo para ayudar a las familias a conciliar hasta que puedan iniciar las clases. Este servicio de ludoteca se mantendrá toda esta semana y correrá a cargo del Consistorio. Los próximos días se alternarán actividades en el polideportivo de Piedras Blancas con otras en la sala de usos múltiples del Valey, en las que también participará el equipo de profesoras del Infanta Leonor.

Obras en verano

La prolongación de las obras fue una de las preocupaciones más patentes ayer. «En abril se abre el plazo de matriculación, ¿cómo podemos saber que estarán las obras para el inicio del próximo curso?», preguntaban las familias. Por su parte, la directora general insistía en que «para nosotros estas obras son prioritarias, serán las primeras que sacaremos a licitación. No puedo comprometerme a dar fechas de inicio o final pero sí que se harán y que son una auténtica prioridad». Aunque no dio fechas exactas, Ana Isabel López, se remitió a los plazos dados por la consejera hace unos días: «Las obras que acometerá Educación se prevé que se realicen en verano», indicó.