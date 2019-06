Amelia Fernández apela al diálogo en un nuevo mandato como alcaldesa La alcaldesa, Amelia Fernández, recibe el bastón de mando de manos del edil Manuel Noceda. / P. G.-P. La socialista revalida el cargo al encabezar la lista más votada y ante el rechazo del PP de sumarse al pacto alcanzado entre IU y Somos PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Domingo, 16 junio 2019, 04:22

«La ciudadanía nos pide diálogo a la vista del resultado de las elecciones». Con esta frase, Amelia Fernández resumió ayer su discurso tras ser investida, de nuevo, como alcaldesa de Carreño. Un mensaje lleno de agradecimientos por el respaldo obtenido en los últimos comicios, en los que incrementó en un concejal su representación municipal. Ante un salón de plenos abarrotado por el público que asistió al acto, la primera edil de Carreño trazó las líneas generales de su nueva gestión basadas en el empleo y en el bienestar social.

En su discurso, aludió a la necesidad de una «limpieza institucional» a la hora de abordar asuntos que afectan a la «dignidad personal» de los integrantes de la Corporación. Una alusión directa a las circunstancias que rodearon la dimisión de su primer teniente de alcalde, Gabriel Rodríguez, ahora sometido a un proceso judicial. La alcaldesa de Carreño eludió referirse a los insistentes contactos mantenidos entre IU, PP y Somos Carreño-Podemos con el objetivo de desbancarla de la Alcaldía (la del PSOE fue la lista más votada). Unas intenciones que finalmente no fructificaron debido a la falta de respuesta de IU a las peticiones exigidas por el PP para justificar su respaldo a la investidura del candidato de la coalición de izquierda, Ángel García Vega, tras obtener el apoyo incondicional de Somos. En el acto de investidura, esta última agrupación optó por no presentar a su candidato a la Alcaldía y puso de manifiesto su respaldo al de IU.

Un gesto que mereció la gratitud del cabeza de lista de esta formación que, en su intervención expresó el agradecimiento del respaldo obtenido «por mis vecinos de los que me siento aún más orgulloso de ser candasín y haber ganado las elecciones en mi pueblo natal». En otro momento de su breve intervención, con la que recibió una cerrada ovación por parte de los asistentes al acto, García Vega expuso que una gestión municipal basada en «pedir una mayoría para gobernar no es lo mismo que gobernar con el resto de grupos políticos».

Siguiendo el turno de intervenciones, la siguiente fue la de la portavoz del PP, Joana Canals, que de manera explícita manifestó que su «deseo en este nuevo mandato es poder conseguir lo mejor para Carreño y sus ciudadanos». Y fue su homólogo de Somos Carreño-Podemos, Carolo López, el más crítico con el resultado de la investidura. Inició su ácido discurso parafraseando al dibujante de viñetas Máximo: «Como decía, empezamos una nueva fase con lo mismo y nos sale lo de antes». Con ello, quiso expresar la realidad de la situación política del nuevo ciclo municipal. «Hoy no va a haber solemnidad por nuestra parte, ni declaraciones de intenciones abiertas y de mano tendida al diálogo y a la construcción. No lo puede haber porque se ha perdido una buena oportunidad para la posibilidad de construir algo distinto, de romper con la inercia para decir no a la falta de dirección y de objetivo, para decir no a la ausencia de proyecto, de modelo de concejo», sentenció. El bastón de mando fue recogido por la alcaldesa de manos del edil de mayor edad, Manuel Noceda, quien presidió la mesa de la sesión de investidura.