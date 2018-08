Anadel encuentra un pequeño refugio con tres nuevos perros en la granja de Cancienes Un agente del Seprona levanta acta del refugio encontrado dentro de la finca de Cancienes. / ANADEL La protectora pide en el juzgado medidas cautelares para poder reubicar a las vacas, yeguas y gallinas S. GONZÁLEZ CANCIENES. Viernes, 24 agosto 2018, 00:13

La granja de La Menudera, en Cancienes, sigue siendo una caja de sorpresas para los voluntarios de la protectora Anadel, que la visitan casi a diario. La entidad encontraba ayer un pequeño refugio dentro de la finca en la que había atados tres perros más. Tras descubrir este nuevo espacio, oculto entre árboles, alertaron al Seprona, que se trasladaba a las instalaciones para levantar acta. «Fueron los vecinos quienes nos llamaron para decirnos que había más animales atados. Mira que hemos ido un montón de veces pero no lo habíamos advertido. Hay que pasar un pequeño riachuelo para dar con ello», comentaba ayer Elena López.

Los tres animales encontrados han sido trasladados al veterinario para ser tratados. Uno de ellos presentaba lesiones en las patas traseras y otro, a priori, padece sarna, igual que el resto de canes rescatados.

El trabajo sobre el terreno ha finalizado por el momento para Anadel, pero la protectora presentaba ayer ante el juzgado una petición de medidas cautelares para poder iniciar los trabajos de reubicación del resto de animales que se encuentran aún en el interior de la granja. Se trata de seis vacas y dos yeguas, a las que se suman decenas de gallinas.

«La prioridad son las vacas y las yeguas. Para nosotros es imposible llevarnos ahora mismo todas las gallinas, pero sí que intentaremos ayudar a las que se encuentran dentro de la vivienda», comentaba Elena López. Para poder hacerlo deben esperar a la autorización judicial pertinente. Los dueños se mantienen al margen y no quieren interactuar con los miembros de Anadel. «Al descubrir el refugio les preguntamos que por qué no nos habían dicho nada. No nos respondió, bajó la cabeza y se fue», recalca López.

Anadel insiste en que a pesar de contar con quince días para subsanar las deficiencias «será imposible, el estado de las instalaciones es deplorable. Aunque lo lograran dejar todo listo en dos días estará igual todo», lamenta Elena López.