Antiguos propietarios de los terrenos de Perlora plantean si es posible recuperarlos Exdueños y herederos del suelo expropiado en los cincuenta hacen esta petición ante la falta de actividad en la ciudad residencial desde 2005 PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Jueves, 13 diciembre 2018, 00:26

Son expropietarios o herederos de aquellos vecinos que tenían terrenos en el suelo ocupado ahora por la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Sus fincas fueron expropiadas entonces, en los años cincuenta, para albergar la villa residencial que se convirtió, a partir de 1954, en una ciudad turística modélica, con 300 chalés para trabajadores. Pero, desde 2006, cuando el Gobierno regional decidió echar el cierre por el lastre que suponía para las cuentas regionales, no ha vuelto a recobrar la vida que tenía entonces. Carece de actividad y los proyectos que se plantearon no fructificaron. Ante esta paralización, se amparan en el derecho de reversión. Esto es, aquel que tiene el titular originario o causahabientes (sucesores) de recuperar el bien en caso de que no se cumpla o cese la causa que origine su expropiación. El PP, conocedor de sus quejas, tratará de darles respuesta.

El portavoz del PP de Carreño, José Ramón Fernández, recordó, al igual que los vecinos, que en los últimos trece años «todo han sido proyectos fracasados, promesas incumplidas y, finalmente, solo existe el silencio más absoluto respecto al futuro de la ciudad residencial». «Por esta razón -añadió-, queremos llamar la atención sobre esta cuestión, porque se acerca el final de esta legislatura y el Gobierno asturiano, propietario y responsable de la gestión de las instalaciones, sigue sin ofrecer alternativas viables».

Son muchas las incógnitas que sigue habiendo sobre el recinto, como qué pasará con sus equipamientos, edificios y chalés. «No existe plan de explotación del complejo y el Ejecutivo regional va a dejar que se caigan. Tampoco vemos ningún intento por obtener alguna rentabilidad con el pago por estacionar. La medida proporcionaría financiación para su mantenimiento».

En este contexto, instará al Principado a que «diga públicamente qué quiere hacer con la ciudad residencial. El abandono respecto de estas instalaciones es la mejor prueba de la falta de compromiso de las administraciones regidas por el PSOE respecto del concejo y por extensión, toda la región. En este decimotercer aniversario del ominoso derribo de la residencia (2005), queremos hacernos eco de lo que sigue siendo una vergüenza, por mucho que los gobernantes socialistas llamen al silencio sobre este asunto».

Los populares también se hicieron eco de las quejas de los usuarios respecto a la obra para habilitar un espacio con 90 plazas de aparcamiento. Al parecer, echan en falta una acera periférica que garantice la seguridad.