IU apoyará la moción del PP que reclama ampliar el espigón de San Juan Yasmina Triguero. / MARIETA El equipo de gobierno se suma a la propuesta de los populares, pero les acusa de «demagogia» porque «en sus años de gobierno ellos no destinaron ni un euro» S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Martes, 24 julio 2018, 00:11

La moción del PP que insta al Gobierno central a invertir en la ampliación del espigón de San Juan de Nieva saldrá adelante. El equipo de gobierno de Izquierda Unida dará su voto a favor a la propuesta en la que «coincidimos en el fondo pues es algo que nosotros ya reivindicamos», comentó la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El texto recoge la necesidad de ejecutar esta inversión, se hagan o no dragados en la ría, para mitigar la pérdida de arena en San Juan, El Espartal y Salinas. «Es algo de lo que se viene hablando desde hace años. De hecho ya se apuntó esta posibilidad en 2010. Aunque apoyaremos la moción si queremos dejar claro que nos parece demagogia que se use ahora esto por el PP. Ellos en sus años de gobierno no han destinado ni un euro a la ampliación del espigón pudiendo hacerlo», recalcó la alcaldesa.

El acuerdo, que se votará este jueves en el Pleno, también «valora positivamente» el apunte del Gobierno central sobre la necesidad de aportar arena a las playas una vez se produzcan dragados. «Hay que valorarlo todo, es un tema complicado pero al menos ya hay un documento en el que basarse», indicó Triguero.

El Ayuntamiento de Castrillón lleva a Pleno su participación en el Albergue de Animales

El Ayuntamiento lleva a Pleno también su participación en el albergue de animales. Una vez que se aprobó la entrada de seis nuevos concejos al consorcio se modificó el porcentaje de implicación de cada Consistorio en el nuevo ente. En el caso de Castrillón será del 13% y la cuantía económica dependerá del gasto final en la parcela y el edificio.