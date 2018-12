Aqualia tiene 1,5 millones de euros sin asignar a proyectos de inversión Uno de los proyectos pendientes con cargo a Aqualia es el saneamiento de El Campón. / PATRICIA BREGÓN La empresa lleva ejecutados dos millones euros de los ocho previstos en el contrato de privatización del agua y el saneamiento SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 8 diciembre 2018, 01:28

El contrato de gestión del agua y del saneamiento con Aqualia recoge un anexo para realizar inversiones, cuyo presupuesto asciende a los 8,3 millones de euros. Desde que esta privatización se firmara en el año 2007 se han ejecutado unos dos millones de euros. En el Pleno de la pasada semana se acordó llevar a cabo tres nuevos proyectos por 879.000 euros.

Del total del capítulo de inversiones están pendientes de asignar a proyecto 1,5 millones. Es decir, esta cantidad está libre y de ella se podrá tirar para ejecutar nuevos proyectos que pudieran surgir o bien para completar otros ya planteados. En los más de seis millones que si tienen nombre y apellidos se encuentran varias obras de saneamiento, alguna ya ejecutada como la de Bayas, y otras pendientes de conocer los planes que tiene el Principado en este sentido ya que el equipo de gobierno de Izquierda Unida está negociando para que sea la administración regional la que ejecute estos trabajos.

En este punto se reservan 980.557 euros para realizar trabajos de saneamiento en Romadorio, Sureste del concejo, San Miguel y La Braña, La Granda y El Forcón. «Estas partidas podrían liberarse si el Principado las ejecuta, aunque no lo haremos de momento hasta saber si las obras regionales abarcan todas las necesidades de los vecinos o no. Si no fuera así se podría juntar todo el dinero para ejecutar un proyecto de mayor cuantía que pudiese resultar de necesidad», indicó el concejal de Obras y Medio Ambiente, José Luis Garrido.

En el listado de asignaciones se reservan 223.327 euros al saneamiento en Romadorio, Tresvalles, El Omedo, Barca y Larga, otros 253.549 euros para el colector sur-sureste del concejo en su primera fase (se trata de las obras que están en negociaciones). Se añaden otros 141.303 euros para el saneamiento en San Miguel y La Braña, otros 73.016 euros para La Granda y, por último, 117.910 euros para El Forcón.

El sexto proyecto era el saneamiento de Bayas Norte, ya ejecutado por Aqualia. En esta localidad se han iniciado ya las obras para dotarla de un nuevo depósito de agua que de más caudal a los vecinos, que sufren problemas habitualmente, especialmente durante los meses de verano y que han venido reclamando esta mejora desde hace años.

Nuevos proyectos

La corporación aprobó el pasado jueves el proyecto de ejecución de las obras de ampliación del saneamiento existente en las calles Alcalde José Fernandín, Castillo Gauzón y Nalón de Piedras Blancas, que tendrá un coste de 548.917 euros. También se dio el visto bueno a las obras de renovación del saneamiento en los núcleos de viviendas de la avenida El Campón de Salinas, que costará 25.920 euros. Por último, se encargó el proyecto de obras para renovar la red en San Juan, donde está previsto construir una depuradora.

El equipo de gobierno de IU intentará llevar al Pleno de diciembre o enero otros proyectos pendientes. Estos serían parte del saneamiento de un núcleo de viviendas en San Adriano o la red de agua de Las Fervencias, entre otros. «Son los que quedan pendientes en este momento y que vendrían a reducir los 1,5 millones pendientes de tener partida en el capítulo de inversiones», explicó el concejal de Obras y Medio Ambiente.

Abastecimiento

En el apartado correspondiente a infraestructuras de abastecimiento hay previstos 3,26 millones para la totalidad de los proyectos. Muchos de ellos salen en las cuentas presentadas al último Pleno como pendientes de realizar aunque, desde el Ayuntamiento tienen constancia que muchos de ellos (de cuantías que no superan los 3.000 euros) ya están ejecutados. «Hubo un cambio en el responsable de Aqualia y estamos pendientes de que la persona que lo gestiona ahora nos haga llegar la relación final de todas las pequeñas obras realizadas de abastecimiento», explicó Garrido.

La inversión prevista y asignada de mayor cuantía que está pendiente de ejecutar es la construcción de una ETAP en Pillarno, cuyo presupuesto de ejecución es de 851.493 euros. «Es un proyecto que no está claro que se vaya a llevar a cabo porque tendrá que ser Aqualia quien nos diga si lo cree conveniente o no», matizó Garrido. En contraposición si se ha llevado a cabo la reutilización del manantial de Los Melandros y la ETAP de Piñedo, que se une a la renovación parcial de la red de distribución de Santa María del Mar. Dos proyectos que juntos ascienden a 574.769 euros.

La recuperación del antiguo depósito de agua de Salinas fue otra de las inversiones ya ejecutadas por la empresa, que se gastó en esta otra 160.520 euros. A su vez el refuerzo del suministro de agua a Santiago de Monte desde Cadasa costó 426.938 euros.