i hay un argayo grande, nos quedamos aislados. Es muy peligroso» Ángeles Alonso y Alfonso Martín observan el estado de la zona más afectada de la carretera. / A. G.-O. Los vecinos de Los Llanos, Cermuño y La Madrera denuncian el estado de la única carretera de la zona, con varios tramos en el aire por desprendimientos ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Domingo, 6 octubre 2019, 01:29

Los vecinos de Los Llanos, Cermuño y La Madrera están desesperados. Cinco años llevan peleando para lograr el arreglo de la única carretera que discurre por los tres núcleos rurales. La vía ha sufrido numerosos argayos, está dañada por el paso de camiones de madera y el agua ha provocado el movimiento de parte del terreno. Circunstancias que la convierten en un peligro para los conductores que circulan cada día por ella. «Aquí no tenemos ningún servicio. Hasta para ir a por el pan tenemos que coger el coche. Hay niños y gente mayor, no podemos estar así. Si hay un desprendimiento grande, nos quedamos aislados», critica Ángeles Alonso, presidenta de la asociación Llacerma.

El principal problema se encuentra en los primeros metros de la vía, en la zona más cercana a Lugás. Allí hace un par de años se produjo un desprendimiento que ha dejado la mitad de la carretera en el aire. Según les explicó en su día el técnico municipal, la solución pasaría por volar parte del terreno del margen derecho de la calzada, para ampliar ésta hacia esa dirección. Así se asegurarían que estaría construida sobre roca firme. «Era un tema que le preocupaba mucho, pero a día de hoy no han hecho nada y cada vez que llueve el agua se come más terreno», explican. Desde la asociación han colocado, como han podido, varias cintas para evitar que los conductores se acerquen mucho al borde. «Si hay un desprendimiento y pilla a un conductor, se mata. La maleza no deja verlo, pero la altura es enorme», advierten.

Un desgaste parecido vuelve a ocurrir unos metros más adelante. También a causa de un argayo. En ese caso, señalan, «había una escollera que fue arrastrada por el agua. Aquí la altura es menor, pero sigue siendo un peligro». A eso se suma, añaden, las múltiples zonas de la carretera que presentan grandes rajas -incrementadas por el paso del tiempo- y baches debidos principalmente por el peso de los camiones madereros que circulan por la vía. «Además, los cuatro desagües que hay están taponados por la maleza, lo que provoca que el agua se acumule complicando la circulación», afirman.

La asociación vecinal lleva cinco años denunciando esta situación en el Ayuntamiento. Han enviado escritos, solicitado reuniones y exigido una solución una y otra vez. «Ni siquiera recibimos respuesta. El alcalde nos recibió hace unas semanas, pero no sirvió de nada. Nosotros solo queremos una solución. Ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir», reconocen.

Entre las localidades de Los Llanos, Cermuño y La Madrera suman un total de una veintena de viviendas habitadas durante todo el año. Número que se incrementa los fines de semana y en vacaciones. «El problema es que no hay otra vía de escape. Si se cierra la carretera quedamos totalmente aislados y es una zona donde vive gente mayor y niños», insisten.