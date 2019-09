El arzobispado aprobará en octubre el arreglo del cementerio de Trasona Familiares en el cementerio de Trasona. / P. BREGÓN El párroco, Constantino Bada, ha solicitado los permisos para la rehabilitación de la capilla, aunque se comenzará con las obras de la entrada y puerta S. GONZÁLEZ TRASONA. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:13

El Arzobispado llevará la aprobación de las mejoras en el cementerio de Trasona a su primera sesión de obras del mes de octubre. Este paso se podrá dar después de que ya esté listo el proyecto final de rehabilitación de la capilla del cementerio, elaborado por el arquitecto diocesano. El párroco, Constantino Bada, explicaba a los feligreses que se encuentra tramitando los pertinentes permisos, entre ellos los del Arciprestazgo, que una vez estén firmados pasarán al Arzobispado.

«La intervención será íntegramente sufragada por el Arzobispado, ya que cuento con el respaldo personal de nuestro obispo, que lo ha hecho reflejar en el primer consejo que ha tenido lugar este inicio de curso», explica Bada. Dentro de las actuaciones a llevar a cabo en Trasona también se incluye la petición de obras de rehabilitación integral de la entrada del cementerio y su puerta. En este caso se planteó el año pasado una derrama a los propietarios de nichos en el camposanto para hacer frente a los trabajos. «Contamos con la mayor parte del dinero, aunque aún falta parte del presupuesto», indicó el párroco.

Cada propietario debía ingresar en la cuenta parroquial quince euros para hacer frente a esta rehabilitación, que está presupuestada en unos 16.000 euros en total. «De muchos nichos no se ha aportado absolutamente nada. Los que no tienen propietario volverán a la iglesia y aquellos que sus propietarios no han abonado la cantidad verán suspendido el derecho de uso de acuerdo con el derecho canónico y no podrán utilizarlos si no se ponen al día», recalcó Bada.

El párroco ya trabaja para conseguir fondos y así hacer frente a esa cantidad faltante. Mientras, ha convocado una reunión del Consejo Pastoral de Trasona para decidir qué empresa será la que ejecute la obra, una vez que lleguen firmados los permisos para ello. «Ambos elementos figuran como catalogados en el Ayuntamiento como de protección especial y los permisos han de pasar por Cultura previamente», matizó el párroco.

Los feligreses han agradecido todos los trámites llevados a cabo por Constantino Bada desde que fuese nombrado párroco de la Unidad Pastoral el año pasado. «Se que son unas obras necesarias y cuentan como todo mi apoyo», decía él al llegar al cargo. Lo que no se pone es fecha al inicio de los trabajos, que dependerá de todas las autorizaciones.