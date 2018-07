La Asociación Astures Airsoft de Solís afirma tener todos informes «en regla»

La Asociación Astures Airsoft es la entidad que ha obtenido la licencia para practicar este deporte de simulación bélica en la Carbayeda de Solís, un hecho criticado el pasado martes por IU. Ayer defendieron su actividad y afirmaron contar con «todos los informes y memorias en regla», según explicó ayer David Tirado, su presidente.

IU pide un informe del técnico de Medio Ambiente en el que se fijasen las posibles consecuencias de esta práctica. «Llevamos dos años con toda la tramitación. Hemos presentado numerosos documentos, no solo en el Ayuntamiento también ante la CUOTA y Medio Ambiente. Hasta que desde el Principado no se dictaminó que no causaba molestias el Consistorio no nos dio la autorización», indicó David Tirado.

La entidad se presentará el 12 de agosto con una partida. «Solo queremos potenciar la práctica de este deporte pero siempre respetando el medio ambiente. Nuestras normas son tajantes, es más, usamos bolas biodegradables. No causa ningún daño».