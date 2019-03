La Asociación de Vecinos de Pillarno elige este mes su nueva junta directiva S. G. PILLARNO. Domingo, 17 marzo 2019, 01:36

La Asociación de Vecinos de Pillarno busca relevo para su junta directiva, que ya cumple tres años en sus cargos. La entidad celebra el próximo 29 de marzo una asamblea general extraordinaria a las 21 horas para convocar las elecciones. Se celebrará, como viene siendo habitual, en el Centro Social El Foxaco.

Mónica Menéndez preside en estos momentos la asociación, aunque ya ha mostrado su intención de no presentarse al proceso con el objetivo de conseguir un relevo. «No voy a hacer oficial mi candidatura aunque si pasa como con otras asociaciones y no se presenta nadie sí me ofreceré a seguir», comenta la joven, que insiste en la necesidad «de personas que quieran tomar el mando y seguir con los proyectos. Por mi parte no voy a dejar en la estacada a la asociación en estos momentos».

Tras la asamblea extraordinaria, está convocada una ordinaria para presentar a los socios la memoria del año pasado así como el estado de las cuentas. En este punto destaca la puesta en marcha del proyecto de dinamización de la zona rural Las Salguerinas. También se aprovechará para presentar las actividades pensadas para este nuevo año. El orden del día se completa con la información sobre las altas y bajas de socios del año pasado.