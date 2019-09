La Asturias rural busca mundo Alicia Wood, con un folleto sobre su proyecto. / MARIETA Sus responsables, dos británicos afincados en Pravia, presentan su proyecto este fin de semana en una feria internacional de París La empresa de diseño Zooh se inspira en la naturaleza y fauna autóctona C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:12

Cuando la británica Alicia Wood se trasladó de Valencia a una casa de Asturias, en Los Cabos (Pravia), le costaba encontrar objetos para decorarla que, siendo modernos, conservaran el espíritu y el estilo tradicional rural que ella buscaba. Ese fue el germen de Zooh Designs, una empresa de diseño puesta en marcha junto a su pareja, Henry Iles, que en colaboración con otros artistas diseña y produce artículos para el hogar inspirados en materiales e iconografía del entorno. Son manteles, cojines, lámparas, toallas y salvamanteles, entre otros, que tendrán su puesta de largo este fin de semana en París. Tras estos dos primeros años de preparación, el proyecto se presentará este fin de semana en la más importante exposición de arte e interiores del mundo, la Maison & Objet, de la que esperan salir con algún distribuidor. De momento, sus productos se pueden encontrar y comprar en la Saatchi Gallery de Londres.

«Queremos ver la reacción a nuestros productos. Nuestras expectativas son altas porque, aunque la situación económica del país no es la mejor, yo creo que nuestros artículos encajarían perfectamente en establecimientos como bares y restaurantes, que buscan un toque de distinción», señala la directora general Alicia Wood, junto a Gerard Newrick, vecino de Pravia que colabora con sus diseños de tulipas. Aparte de Newrick, en su nómina de artistas están también el británico Xato, que trabaja con cristal reciclado, y Maurizio Anzeri, un diseñador italiano con una amplia carrera.

Pero si los trabajos de estos dos diseñadores tienen marca y nombre propio, los de Wood, Iles y Newrick se funden y mezclan en las líneas de diseño principales de Zooh Designs. Así, su gama de vajillas Pescao se basa en unos grabados del siglo XIX de pescado asturiano. La llamada Zarza emplea las ramas de este arbusto para crear lámparas, alguna de las cuales incorporan creaciones realizadas en ganchillo. «Es un arte que me encanta. Mi vecina lo hace, pero es una pena porque se está perdiendo. Me encantaría poder contribuir a su mantenimiento incorporándolo a algunos de nuestros diseños, darle una aplicación y un uso más moderno, con colores también más vivos. Me encantan los colores de España, todos tan alegres», indica Alicia Wood.

«Nos hemos enamorado de Asturias, el estilo de vida y su gente, y ha sido emocionante combinar diseños inspirados en esta región con nuestro estilo británico. Me entusiasma el uso de materiales sostenibles y reciclados y esperamos que al exponer en París podamos establecer el diseño sostenible asturiano en el mapa mundial», afirma Alicia Wood, que ha sido estilista fotográfica para publicidad de moda en Australia y Reino Unido. Su pareja, Henry Iles, es diseñador gráfico y artista. Ha trabajado como tipógrafo, grabador y diseñador gráfico para una amplia variedad de clientes.