La ausencia de un pediatra a diario en Luanco afectará a más de 2.000 niños Varias familias, concentradas a las puertas del centro de salud de Luanco. / A. G.-O. Un auxiliar cubre desde ayer el servicio los lunes, miércoles y jueves en horario de tarde. Una solución que las familias consideran «insuficiente» A. G.-OVIES LUANCO. Martes, 2 julio 2019, 00:27

Las familias de Luanco seguirán concentrándose hasta que el centro de salud disponga de un pediatra de forma diaria. La dirección del área sanitaria ha contratado a un auxiliar que desde ayer se encarga de cubrir el servicio los lunes, miércoles y jueves en horario de 16 a 20 horas. Algo que consideran «insuficiente», sobre todo de cara a la temporada estival, cuando el número de niños afectados puede superar los 2.000. «Queremos contar con un pediatra siempre y sin condiciones. En Luanco en verano se duplica la población, por lo que habrá mucho más niños que tratar. Si con la médica titular tardábamos más de cinco días en disponer de cita, ahora será mucho más. A eso hay que sumarle, además, los retrasos que ha provocado esta situación», explican las madres afectadas.

Hasta el momento, han logrado reunir más de un millar de firmas para exigir una solución definitiva a esta situación que, apuntan, no beneficia en nada al concejo. «Luanco es una zona de mucho turismo y no tener pediatra puede acabar afectando a la hora de que los visitantes decidan si venir o no. No deberíamos tener solo el apoyo de padres y madres, sino el de todos los grupos políticos. Todavía estamos esperando poder reunirnos con el alcalde», lamentan.

La problemática del centro de salud luanquín viene desde hace más de dos meses ante la ausencia de la titular de la plaza por baja médica. Su puesto lo cubrió entonces un médico de familia, provocando las quejas de los padres. «No ponemos en duda su trabajo, que es muy bueno, pero quiero que a mi hijo lo trate un pediatra, que para eso está preparado», aclara Tania del Reguero.

Por el momento, anuncian, seguirán concentrándose frente al centro de salud. Además, tienen previsto colocar una pancarta y repartir carteles por el pueblo para denunciar esta situación.