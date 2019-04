El Ayuntamiento acomete el asfaltado de un tramo de la avenida Principado Imagen del tramo de la avenida Principado cuyo margen izquierdo será asfaltado. / OMAR ANTUÑA Renuncia a instalar acera en la margen izquierda a la altura del cruce con la Estebanina a la espera de que se ejecute la rotonda prevista R. D. LAS VEGAS. Miércoles, 10 abril 2019, 00:24

El arcén izquierdo de la carretera AS-17 sentido Las Vegas-Los Campos, entre los puntos kilómetros 287 y 309, será asfaltado como medida de mejora de la seguridad peatonal de la avenida Principado ya que en esta zona no se puede construir acera, según informó ayer el Ayuntamiento de Corvera. La actuación se enmarca dentro de la primera fase del plan de asfaltados municipal del actual ejercicio, del que, según indican, se llevan ejecutadas el setenta por ciento de las obras, que tienen una inversión total de 23.046 euros.

La obra que ahora se anuncia supone el asfaltado de 140 metros cuadrados de superficie de arcén de la carretera, utilizado como paso peatonal, a la altura del número veintiocho de la avenida Principado. «Se asfalta para mejorar las condiciones de seguridad para los peatones, así como la comodidad, ya que no se puede construir acera, puesto que esa zona está afectada por el diseño de lo que serían las conexiones con la futura rotonda donde la Casa de Postas, así que no se puede actuar hasta que no se dilucide el proceso judicial de Quintanas de Chacón», aclaró el alcalde, Iván Fernández.

La previsión municipal es llevar a cabo el asfaltado del itinerario peatonal este mismo mes de abril. El alcalde relacionó esta obra con los planes de reurbanización para toda la avenida Principado, «una de las principales arterias de Las Vegas, con mucho tránsito tanto de vehículos como de personas, dijo, a la vez que puso como ejemplo otra de las obras previstas, el acondicionamiento del tramo de acera comprendido entre las intersecciones con las calles Estebanina y Alejandro Casona.

El plan de asfaltados comenzó a ejecutarse el pasado mes de febrero e incluye dieciséis actuaciones en parroquias de Molleda, Trasona, Cancienes, Las Vegas y Los Campos, con el asfaltado total de 1.274 metros cuadrados de superficie.

Según explicó el primer edil, «el Ayuntamiento va recabando todo el año las peticiones de asfaltados de calles y caminos de los vecinos y vecinas del concejo, a las que se suman las propias necesidades que detecta en los viarios el personal de Obras. Cuando hay un lote de obras definidas lo que se hace es sacarlo a licitación para sí obtener el mejor precio».