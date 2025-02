El Ayuntamiento aumentará la partida del contrato de Parques y Jardines

SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 24 de octubre 2019, 00:11 | Actualizado 07:53h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Castrillón aumentará la partida del contrato de Parques y Jardines, que saldrá a licitación en breve. Con esta medida cubren el coste que supondría abonar a toda la plantilla los salarios acorde al convenio de Jardinería. Así pretenden paliar las diferencias que sufren ahora mismo los trabajadores del servicio, que ayer volvían a manifestarse en Piedras Blancas.

Actualmente el servicio de Parques y Jardines está adjudicado a Urbaser. El problema que denuncian los empleados radica en que el 75% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad, por lo que cobran según el convenio de Centros Especiales de Empleo, mientras que el resto lo hacen por el de Jardinería, con un salario es más alto.

«Entendemos sus reclamaciones, pero tal y como les hemos explicado, el Ayuntamiento no puede obligar a las empresas que entran en la licitación a cumplir un determinado convenio, aunque sí podemos dotar económicamente el contrato para que no hagan distinciones entre sus trabajadores», explicó el concejal de Obras y Medio Ambiente, Iván López.

El anterior contrato se sacó a concurso por 1,2 millones de euros, cifra que ahora se aumentará. Falta que los técnicos municipales analicen las cifras para poder sacar los pliegos. «De esta manera, cualquier empresa que se haga cargo del servicio, que deberá subrogar a los trabajadores, tendrá dinero para pagarles a todos por igual», recalcó López.

Los empleados quieren que la empresa, Urbaser, se comprometa a llevar a cabo esa subida si se hace con el contrato, algo que de momento no parecen aceptar. El problema que ven es que, si una segunda entidad presenta oferta, puede hacerlo reduciendo el precio de licitación, por lo que no se llevarían a cabo las mejoras. «Nosotros hacemos todo lo que podemos, confiamos en la buena fe de las empresas y esperamos que con este aumento tengan el aliciente para llevarlo a cabo», puntualizó el edil.

Por otro lado, los trabajadores han venido haciendo huelgas de un par de horas durante varias jornadas, que no cobrarán. Es por eso que el Ayuntamiento está estudiando penalizar a Urbaser con la reducción del pago de las facturas ya que «no sería lógico que ellos no le paguen a los trabajadores porque están en huelga pero sí nos lo quieran repercutir a nosotros. Es un servicio que no está ejecutado por lo que no deberían de cobrarlo», matizó Iván Fernández.