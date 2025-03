El Ayuntamiento de Castrillón destina 58.000 euros a la realización de obras

S. G. PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 8 de noviembre 2019, 00:09 Comenta Compartir

El gobierno local aprobará una gran modificación presupuestaria para llevar a cabo, entre otras, nuevas obras antes de final de año. En concreto, se destinarán 58.000 euros a nuevos proyectos que se sufragarán con el dinero sobrante de varias partidas presupuestarias.

La concejalía de Obras será la que aproveche la mayor parte del dinero, invirtiendo 20.000 euros en la reparación de un camino en La Curtía, en el que está previsto un reasfaltado. Una cantidad igual se dedicará a mejorar el parque infantil de la zona del campo de fútbol de Raíces Nuevo. En este caso se prevé mejorar todo el cierre perimetral así como la propia zona de juegos. Se añaden otros 4.000 euros para asfaltar un camino en Arnao, ubicado en la zona trasera de la Mina y otra cantidad similar para la compra de nuevas papeleras para instalar en diferentes espacios del concejo.

Por otro lado, se apuesta por mejorar el trabajo de varias áreas municipales con la adquisición de GPS de precisión para realizar los trabajos técnicos de medición que requiere el equipo de Urbanismo o la compra de nuevos equipos para procesos de información para los distintos departamentos municipales, a los que se dotará también de nuevo mobiliario que precisan. Por último, se prevé la contratación de la asistencia técnica para la externalización del servicio de correo de los diferentes departamentos.

Este trámite no requiere su paso por el Pleno y podrá aprobarse mediante resolución de Alcaldía, ya que no se modifican capítulos, sino partidas dentro de un mismo área municipal. «Las inversiones o servicios no suponen ningún incremento en el gasto total del ayuntamiento, ni pone en riesgo la estabilidad presupuestaria ni los objetivos previstos», explica la concejala de Hacienda, Montserrat Ruiz, que destaca que esta modificación tiene como objetivo «optimizar los recursos económicos del Ayuntamiento».

Por otro lado, se acaba de adjudicar el contrato para el equipamiento de equipo y sonido de la Casa Juvenil, este equipamiento incluye un completo equipo de sonido, proyector y pantalla interactiva.