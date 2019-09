El Ayuntamiento de Gozón se personará como acusación en el 'caso Pokémon' Arancha Peláez Artime, concejala de Hacienda. / P. G.-P. La jueza considera que «el Consistorio pudo haber sufrido perjuicios derivados de los pactos suscritos» durante el mandato del PP PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:16

El Ayuntamiento de Gozón podrá personarse como acusación particular en el litigio que se resuelve en Lugo conocido como 'caso Pokémon' o caso del agua. Así lo estimó la jueza instructora de la causa en un auto por el cual denegó un recurso interpuesto para impedir que el Consistorio pudiera actuar como parte en este proceso. En el mismo, la jueza considera que «el Ayuntamiento pudo haber sufrido perjuicios importantes derivados de los pactos suscritos» durante el mandato del PP. Y considera que las obras del casco urbano, aparentemente, podrían haber tenido un sobrecoste respecto al precio del mercado, «que podrían haber recaído sobre el contribuyente».

Según explicó ayer la concejala de Hacienda, Arancha Peláez, «el auto de la juez instructora es muy contundente y nos da la razón para poder actuar como parte en este proceso en el que están en juego los intereses económicos del Ayuntamiento. De no pedir estar en ella, se nos podría acusar de cometer una dejadez de funciones en defensa de este concejo». La también primer teniente de alcalde, añadió que «el paso dado en esta causa responde a que en el pleito abierto en el caso del agua está avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En la misma este tribunal aprecia la existencia de prejudicialidad en el caso de la adjudicación de las obras realizadas en la capital del concejo. Es decir, que hasta que no se ventile el proceso por la vía Penal en el 'caso Pokémon', no se podrá resolver en Oviedo la reclamación presentada por el Ayuntamiento contra la valoración de las obras ejecutadas por el servicio de aguas».

En esta causa están en juego cerca de 3,5 millones que es lo que se reclama al Consistorio por parte de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la red de aguas en el municipio. Una reclamación ahora por la vía de lo contencioso que tuvo como origen la decisión del equipo de gobierno socialista en 2015 de remunicipalizar el servicio. Esta determinación, con la que se puso fin al contrato con la firma adjudicataria del servicio, motivó la reclamación de las inversiones pendientes realizadas.