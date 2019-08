El Ayuntamiento lanza una segunda convocatoria de ayudas a emprendedores

Los emprendedores de Corvera pueden optar a una ayuda de 1.350 euros si se han dado de alta en el régimen de autónomos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de este año. El Ayuntamiento acaba de lanzar una segunda convocatoria de subvenciones para la que abrirá el plazo de solicitud el 2 de septiembre.

Para optar a ellas es imprescindible no simultanear esta actividad con otra por cuenta ajena; mantener la actividad como autónomo al menos dos años; estar en situación de desempleo en el momento de darse de alta como autónomo; no haber sido autónomo en la misma actividad en los tres años anteriores; no ser beneficiario de ayudas Leader, así como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El Ayuntamiento de Corvera lanzó la primera convocatoria de estas subvenciones el pasado mes de marzo para las personas desempleadas que habían iniciado una actividad económica entre el 1 de septiembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Tres vecinas y un vecino de Corvera, emprendedores de negocios de hostelería y en un caso de un negocio de escaparatismo, fueron los primeros beneficiarios.

«Pusimos en marcha esta nueva línea de subvenciones tratando de favorecer el emprendimiento en nuestro municipio, facilitando una ayuda que permitiese a los emprendedores de Corvera hacer frente a las primeras inversiones o gastos que habitualmente se generan al iniciar una actividad económica», explicó la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez.