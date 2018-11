El Ayuntamiento plantea una actualización de los valores de las viviendas El equipo de gobierno se reúne en Oviedo con los responsables del Catastro para conocer los pasos a seguir en la tramitación S. G. PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 10 noviembre 2018, 01:27

El equipo de gobierno de Castrillón se reunió ayer con los responsables del Catrasto en Asturias. En la reunión se planteó la necesidad de realizar una revalorización catrastral ya que los valores de las viviendas del concejo no se actualizan desde el año 1996. La posibilidad fue bien recibida por el Catrastro, aunque se deberá consultar la viabilidad de su ejecución con la dirección general en Madrid. Si esta diera su visto bueno IU llevaría a aprobación al Pleno la propuesta de revalorización.

Desde el gobierno local insisten en que «no es una medida recaudatoria si no que es necesaria para que los vecinos tengan seguridad jurídica sobre sus propiedades». La revalorización no será total ya que el Ayuntamiento ya ha sometido, los últimos años, a incrementos del 15 y del 10 por ciento a las viviendas en la ejecución del Impuesto de Bienes Inmuebles. «Desde el Catastro nos felicitaron por haber tomado aquella decisión, que en 2017 y este año no se llevó a cabo. Ahora estamos solo un 10% por debajo de lo que ellos consideran que son los valores que hay que tener de referencia», indicó la concejala de Hacienda, Soraya Casares. Junto a ella asistió a la reunión en Oviedo la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El Catastro explicó a ambas que en estos momentos tienen problemas de personal y de medios para llevar a cabo este tipo de revalorizaciones, aunque «nos dijeron que lo consultarían. Eso si nos pidieron que les diéramos seguridad. Como están cercanas las elecciones no quieren empezar el proceso y que después se paralice por una decisión política», indicó Casares, que motivó así la necesidad de aprobar el inicio de los trámites de revalorización en el Pleno. Se espera que la Dirección General del Catastro decida sobre la viabilidad la próxima semana. «Si llega favorable lo intentaríamos llevar al Pleno de este mes», indicó la edil de Hacienda.