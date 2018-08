El Ayuntamiento precinta y corta el suministro de la casona de El Carmen El establecimiento, cerrado y precintado. / MARIETA Los técnicos y la Policía colocan carteles con el aviso de la orden de paralización mientras los gestores presentan por escrito el cese oficial de la actividad S. G. SALINAS. Viernes, 3 agosto 2018, 00:24

El Ayuntamiento de Castrillón ya ha precintado la casona de la calle El Carmen de Salinas, a la que también ha dado orden de corte de los diferentes suministros. La fecha estaba fijada en las diferentes notificaciones a los responsables del inmueble y a los gestores de la empresa que la estaba explotando como albergue y servicio de restauración.

Los encargados de ejecutar el precintado fueron la aparejadora y la Policía Local, de manera que ambos servicios pudieran realizar los pertinentes informes oficiales. Se procedió a colocar un cartel con la orden de paralización de toda la actividad en la puerta. «Estaba cerrado totalmente, ya nos habían presentado un escrito con el cese de la actividad, pero de esta manera ya se hace oficial por parte del Ayuntamiento», destacó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El propietario de la casona protegida también había comunicado al Consistorio su intención de colaborar en la clausura del mismo para que no hiciera falta acudir a la vía judicial. «Estaban todos informados de que se iba a cerrar para que estuvieran presentes, pero no acudió nadie, solo los trabajadores municipales», explicó Triguero, que aunque el precinto se hace físicamente, «ya se ha dado la orden a los diferentes servicios para el corte de los suministros de la vivienda para que no se presten más hasta que todos los trámites estén en regla».

La primera orden de paralización del negocio llegó el pasado mes de junio, tras la denuncia del propietario de una de las viviendas colindantes. Ahora los gestores deberán seguir la tramitación de las pertinentes licencias tanto con el Consistorio como con el Principado ya que todos los pasos deben tener el visto bueno de Patrimonio dada la catalogación de la casona.