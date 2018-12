«El Ayuntamiento no se puede permitir una bajada de impuestos», dice el alcalde de Gozón

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, fue ayer claro respecto a la bajada de impuestos. «El Ayuntamiento de Gozón no se puede permitir una bajada de ingresos hasta que la deuda no esté pagada y más viendo la situación en la que se encuentra Alcoa», aseguró durante la sesión plenaria. El regidor no descartó poner el debate sobre la mesa en un futuro, eso sí, apuntó, viendo qué otros servicios se incrementan. El Partido Popular había presentado una moción para proponer la disminución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la plusvalía, que finalmente fue retirada para ser tratada en una comisión a petición de IU.

Los populares criticaron que en los últimos años el IBI estaba aumentando «de una manera bastante gravosa para los intereses de los ciudadanos». La plusvalía, en cambio, «debe estudiarse caso por caso». En este sentido, uno de los puntos debatidos ayer fue la modificación presupuestaria para intentar disminuir los gastos de la deuda contraída con proveedores. El Ayuntamiento intentará pagar la última cuota en 2023, fraccionando el pago en once lotes distintos, lo que supondría un total de 260.000 euros cada tres meses.

Asimismo, el Pleno aprobó, con la abstención de IU, añadir a la calle Marcelino Rodríguez los apellidos de su madre, siendo finalmente el nombre de la vía Marcelino Rodríguez González del Valle.