El Ayuntamiento realiza obras de mejora en todos los centros escolares En la escuela de El Pontón se procedió al pintado de aulas. / LVA Se han repintado aulas en El Pontón y en la Escuela Infantil El Texu, a las que seguirán el Infanta Leonor y el colegio de Raíces S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 10 agosto 2019, 01:22

El Ayuntamiento de Castrillón tiene en marcha varias mejoras en todos los centros escolares del concejo. Se trata de las labores de mantenimiento que se acuerdan con las direcciones y que se ejecutan aprovechando las vacaciones de verano del alumnado. Estos días los operarios han procedido al repintado de aulas y estancias en varias sedes.

Comenzaron en la Escuela Rural de El Pontón, perteneciente al Colegio Rural Agrupado de Castrillón-Illas. Allí se procedió al repintado de aulas. «Muchas de las peticiones se repiten cada año. Después de todo un curso de actividad es necesario hacer un lavado de cara para recibir de nuevo al alumnado en septiembre», destacó el concejal de Obras, Iván José López. En general, varias de las sedes del Colegio Rural han reclamado el pintado de sus estancias, así como otros trabajos menores.

Por otro lado, los pintores trabajaban ayer en la Escuela de Educación Infantil El Texu, de 0 a 3 años, donde también se requerían trabajos de pintura. En este caso igualmente en los pasillos del centro, que el próximo curso ha incrementado la matrícula, por lo que incorporará nuevo personal para atender a los pequeños.

«Una vez terminemos aquí seguiremos por el Infanta Leonor y por el Colegio Castillo Gauzón de Raíces», comentó el edil de Obras. Precisamente en el primero, en el Infanta Leonor de Piedras Blancas, se harán otros trabajos además de los de pintura, ya que la dirección ha destacado la presencia de nuevas goteras y de necesidad de mejoras en el patio del centro.

No todos los trabajos a realizar se harán en el interior de colegios y escuelas, algunos de ellos han pedido que se adecenten las zonas exteriores de juego del alumnado, centrándose especialmente en el desbroce de las mismas. «Intentamos ejecutar la mayor parte en agosto para que esté todo listo en septiembre con la vuelta al cole aunque hay algunas obras que no son tan comunes y que requieren más tiempo o que no nos corresponden a nosotros sino al Principado. Es por eso que algunas quedan pendientes pero trataremos de dar prioridad a aquellas que faciliten luego la estancia de los estudiantes y profesores», indicó Iván José López, que añadió que «estamos en permanente contacto con el Principado para trabajar de manera coordinada».