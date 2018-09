El Ayuntamiento realizará la urbanización de la biblioteca sin recepcionarla Triguero advierte al Principado que «si quieren aprovechar las obras para la acometida pueden hacerlo, pero nosotros no vamos a poner dinero» S. G. PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:19

El Ayuntamiento de Castrillón ejecutará la urbanización de la biblioteca de Piedras Blancas sin recepcionar el edificio. El equipo de gobierno de IU espera recibir la próxima semana el proyecto de obras mientras la oficina técnica trabaja en los pliegos para sacar a licitación esta inversión que ronda los 175.000 euros.

La alcaldesa, Yasmina Triguero, explicó ayer que «el dinero está presupuestado. Vamos a hacer nuestras obras y, si el Principado quiere aprovecharlas para hacer la acometida eléctrica que falta pueden hacerlo y les saldrá más barato, pero nosotros no vamos a poner dinero después». En este sentido insiste en que se ofrecieron a realizar las zanjas para llevar el cableado hasta el edificio coincidiendo con la urbanización del entorno, «así no habría que levantar las aceras dos veces. Si ellos prefieren hacerlo en otro momento, nosotros no pondremos dinero para ello», señaló Triguero.

Tras las declaraciones de Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura, la alcaldesa le replicaba ayer que «no se entera o no se quiere enterar». Señala que la entrega de la obra al Ayuntamiento no se realizó hasta junio. «Ellos fueron quienes la recibieron en enero de este año pero a nosotros no nos mandaron la documentación hasta junio. Una vez que revisamos todo fue cuando nos dimos cuenta de que no había acometida. Eso les corresponde a ellos, yo no voy a recibir el edificio sin subsanar eso y las deficiencias de las obras», dice.