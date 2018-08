El Ayuntamiento reinicia la licitación del derribo del chalé de Salinas Chalé propiedad de José Aurelio Rivero en Salinas. / MARIETA Las obras de demolición de las ampliaciones tienen un presupuesto de 179.930 euros tras el acta de replanteo y la anulación de la adjudicación anterior SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 18 agosto 2018, 00:41

El Ayuntamiento de Castrillón ha reiniciado el proceso de licitación de las obras necesarias para el derribo de las ampliaciones del chalé de Salinas. Este paso encaminado a ejecutar la sentencia que obliga a la demolición parcial de la vivienda, propiedad de José Aurelio Rivero, llega después de que hubiera que anular la adjudicación anterior por problemas en el proyecto y por determinadas incidencias encontradas en el acta de replanteo.

Este nuevo contrato, ya publicado en la Pataforma de Contratación, sale por 179.930 euros, impuestos incluidos. Las empresas interesadas en ejecutar la obra pueden presentar sus ofertas hasta el 5 de septiembre. En el modificado del proyecto, realizado por la arquitecta municipal, se cambia la partida presupuestaria dado que anteriormente había habido un error de suma de los diferentes conceptos a desarrollar durante los trabajos.

Además, en las modificaciones se incluyen los aspectos detectados durante el acta de replanteo, para la que hubo que pedir autorización judicial, pues en un primer momento los propietarios no estaban presentes cuando acudieron los técnicos. En esa visita al interior del inmueble se apuntó que «las superficies objeto de actuación no se encuentran en condiciones de permitir el inicio de la obra, ya que no han sido retirados los enseres y bienes personales y artísticos que contienen», puntualizó entonces la arquitecta.

A mayores se recalcaba que «el proyecto precisa introducir una serie de modificaciones que implican un incremento en el precio de adjudicación del contrato que altera las condiciones esenciales de la licitación» y que derivaron en este nuevo proceso que ahora se abre.

En este nuevo proyecto se separa, en un contrato independiente, el desalojo de enseres y bienes de la vivienda para su gestión y ejecución. Dadas estas circunstancias se decidió subir de los 134.000 euros iniciales a los 179.930 euros actuales el contrato con el fin de poder abarcar las obras añadidas a posteriori tras la revisión interior del inmueble.