El Ayuntamiento ultima con Confederación la reparación del colector del río Arlós La suciedad en el río el pasado domingo después de que las lluvias hicieran que el colector entrase en carga. / C. E, El alcalde asegura que «la solución ya está enfocada y cuando se concrete nos pondremos manos a la obra porque somos los más interesados» YOLANDA DE LUIS LAS VEGAS. Martes, 22 enero 2019, 00:29

El Ayuntamiento de Corvera ultima con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico una solución para el colector de Las Vegas en el río Arlós para evitar situaciones como la denunciada este domingo por el Colectivo Ecologista, que aseguraba que se había vuelto a producir un vertido de aguas fecales a este cauce debido a que el colector entró en carga y soltó las aguas residuales durante minutos al río, que se pudieron ver y oler aguas abajo.

El alcalde, Iván Fernández, recordó que es algo que ha sucedido en más ocasiones y que preocupa desde hace tiempo al Ayuntamiento. La oficina técnica trabaja con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en busca de «una solución duradera», explicó el primer edil. Existen problemas técnicos de un colector y aliviadero que son muy antiguos y que incluso están a mayor nivel que la localidad.

«Ya hemos mantenido varias reuniones y la solución está enfocada, en cuanto se concrete nos pondremos manos a la obra para solucionar un problema que no es nuevo, sino que se produce desde hace muchos años», añadió Fernández sobre las negociaciones.

«Dos no riñen si uno no quiere», señala Iván Fernández ante las críticas de los ecologistas

Los ecologistas reclamaban que se adoptasen otras medidas para que el Ayuntamiento lleve a cabo las necesarias obras en este colector, ya que aseguraban que las multas no estaban siendo eficaces. La última que se conoció fue de mil euros en 2017, pero anteriormente Confederación había multado al Ayuntamiento con casi 27.000 euros por un vertido que se había producido por una avería en este mismo colector.

En todo caso, el alcalde no quiso entrar a valorar la opinión de los ecologistas, solo dijo que «parece que más que querer ayudar en buscar soluciones para un problema, los ecologistas lo que quieren es polemizar, y ante ello solo puedo decir que nosotros somos los máximos interesados en encontrar una solución, pero si quieren polemizar les tengo que recordar el refrán que dice que 'dos no riñen si uno no quiere'».