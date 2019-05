El Ayuntamiento de Villaviciosa convoca una plaza de albañil después de once años Martes, 7 mayo 2019, 00:08

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha convocado una plaza laboral fija de albañil tras once años sin que hubiese una vacante en el servicio municipal de obras. La última vez fue en 2008, pero desde entonces no se había creado ni dispuesto ningún puesto más. La incorporación de un nuevo trabajador fue incluido en la oferta de empleo de 2017, pero no será la única de este mandato que se publique para reforzar este área, ya que los presupuestos municipales aprobados para este ejercicio incluyen otra de servicios múltiples.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también aprobó las bases para dos nuevas plazas de agentes de Policía Local. El documento fue enviado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y del Principado de Asturias, momento en el que se abrirá el plazo de solicitudes. «Nos encontramos al inicio de este mandato con que en la anterior legislatura no se había hecho nada para cubrir bajas, ni prever jubilaciones. Con estas plazas rompemos con más de 10 años sin abordar las necesidades de plantilla. Para atender las necesidades de la zona rural hace falta personal de obras y para mejorar la seguridad pública, policías», destacó el alcalde, Alejandro Vega.