El Ayuntamiento de Villaviciosa exige a Rosa Menéndez que rectifique y no traslade el Ipla «La presidenta del CSIC es una pésima gestora», critica el equipo de gobierno tras licitarse la redacción del proyecto de la nueva sede en Oviedo ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:42

El traslado del Instituto de Productos Lácteos (Ipla) a Oviedo parece no tener vuelta atrás. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción de la nueva sede, que se ubicaría en una parcela cercana al Instituto Nacional del Carbón (Incar), en La Corredoria. La edificación, según se recoge en los pliegos publicados en el Boletín Oficial del Estado, tendrá un coste superior a los ocho millones de euros. El anuncio ha caído como un jarro de agua fría entre la Corporación municipal, que no descarta solicitar el cese de Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del que depende el instituto, si no se rectifica esta decisión.

El alcalde, Alejandro Vega, dejó ayer patente su desacuerdo con este traslado, como ya hiciera cuando se dio a conocer el pasado mes de julio. «La presidenta del CSIC, con todo respeto, es una científica prestigiosa, pero una pésima gestora. No se puede proceder de la forma que se ha hecho», criticó.

Vega explicó que una vez publicados los pliegos pudieron comprobar que el inicio del expediente data de abril de 2017, cuando el anuncio del traslado no se comunicó al Ayuntamiento hasta julio de este año, una vez que Menéndez ya lo había hecho público en un acto en Oviedo. «Nos vamos a dirigir al ministerio competente. Hay un principio de buena fe entre administraciones que es básico y que no se ha cumplido», afirmó.

La presidenta del CSIC defendió en su día el traslado basándose en la falta de espacio en el equipamiento de Villaviciosa, así como en el mal estado de esas instalaciones. Desde el Ayuntamiento maliayo se había ofrecido la cesión de terrenos, si fuese necesario, para llevar a cabo una ampliación. Propuesta que, finalmente, parece que no podrá llevarse a cabo. Asimismo, en una carta enviada al regidor se apuntó que la cercanía con el Hospital Universitario Central de Asturias facilitaría el desarrollo de las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad.

Las nuevas dependencias de Oviedo ocuparán 51.970 metros cuadrados. Una cifra muy alejada de los 1.800 metros cuadrados actuales. Según se recoge en los pliegos, el instituto contará con veinte laboratorios, con una superficie de 30 metros cuadrados cada uno. Asimismo, en las plantas inferiores los trabajadores dispondrán de cámaras frigoríficas, salas de máquinas, cocina-comedor, sala de catas, aula para seminarios y reprografía. En este espacio se ubicará también la gerencia, la dirección y la recepción.

Las instalaciones irán ubicadas en un área en la que anteriormente existieron construcciones industriales de hormigón armado y acero destinados al tratamiento de carbones y a la producción de coque. Es por eso, se indica, que se hace necesario «inertizar estos residuos de marcado carácter contaminante» para evitar problemas.

El plazo de ejecución de las obras se fija en veinte meses, por lo que las nuevas instalaciones podrían estar en funcionamiento en 2020. El presupuesto para la redacción del proyecto alcanzará los 254.306 euros. La apertura de sobres tendrá lugar a principios del próximo año.