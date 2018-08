La batuta de la Banda de Música Domingo Díaz, director de la Banda de Música de Corvera. / PATRICIA BREGÓN Domingo Díaz preside la formación corverana desde hace veinticinco años SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Lunes, 27 agosto 2018, 00:18

Un día soleado, una paella y la playa de Xagó. Podría ser una escena de verano perfecta, y lo fue, además del momento del nacimiento de la que hoy es la Banda de Música de Corvera. Sus fundadores Jesús, Rafael y Domingo decidieron apostar por la música en el concejo cuando esta estaba en un segundo o tercer plano. El 7 de septiembre Domingo Díaz se convertirá en 'Corverano Ejemplar'. Una distinción que le otorga el Ayuntamiento en reconocimiento a su labor como presidente de la banda, puesto que ocupa desde hace veinticinco años.

«Es una alegría, un reconocimiento a la labor hecha durante tanto tiempo», comenta Domingo Díaz, aunque matiza rápidamente, «cuando emprendimos esta aventura no lo hicimos buscando premios. Si no fuera por el equipo que tengo conmigo no sería nada. Yo soy solo un eslabón más de la cadena». Un equipo formado por José Manuel, Eva, Mariano, María y Ana Rosa, que son «quienes controlan de música de verdad».

Domingo Díaz (Ourense, 1953) fue uno de tantos de los gallegos que llegaron a Asturias y que ahora la sienten como su cuna. «Ya puedo decir que soy de Corvera, igual que mis hijos», comenta. Estudió Maestría Industrial, aunque su vida laboral la dedicó a su trabajo como pescadero en un establecimiento del Carbayedo. «Allí estuve durante 38 años. Un trabajo que compaginé con las tareas de la presidencia de la Banda de Música», explica.

De hecho fue este trabajo el que no le permitió formar parte de la primera junta directiva de la Banda por incompatibilidad. Sí lo hizo tras seis años cuando tocó renovar los cargos. Entró como vicepresidente y posteriormente ocupó la presidencia. Fundar la formación no fue sencillo, aunque la idea fluyó rápido. «Estábamos con nuestras familias en Xagó y se nos ocurrió. Ese mismo día nos reunimos en Villalegre para detallar cómo lo haríamos realidad para que la idea no se perdiera».

Eso fue en 1982, aunque no fue hasta el 86 cuando se materializó. «En poco tiempo conseguimos reunir a más de ochenta niños de entre ocho y once años. Cuando salíamos fuera del concejo a tocar todo el mundo se quedaba sorprendido. Había mucha más cantera que hoy», relata Díaz. La Banda de Música supuso un revulsivo y un referente para otras localidades asturianas. En el momento de su fundación tan solo estaban operativas seis en el resto de Asturias y escasamente superaban la veintena de miembros.

«Los inicios fueron duros, tenías que hacer muchas salidas para poder mantenerte. Hubo personas que tuvieron que avalar los instrumentos con su propio dinero. Ahora vivimos un momento dulce gracias a que el Ayuntamiento de Corvera nos da una subvención y a su vez nos garantiza un calendario de actuaciones fijas cada año. Al principio era impensable porque era un proyecto novedoso que no se sabía si saldría bien o no», recalca el presidente.

Sin formación musical

Domingo Díaz tiene dos hijos, y los dos viven de la música. Se formaron, dan clases y tocan en grupos o bandas que les permiten trabajar de lo que les gusta. A él, aunque la música le gusta, nunca le llamó la vena artística para sentarse y formarse. «Ahí es donde entra todo mi equipo, los profesores y la directora de la banda. Yo me dedico a las tareas más administrativas».

A pesar de no tomar el camino artístico para sí mismo, sí incide en lo valioso que es que lo hagan los jóvenes. «Es el mejor legado que les podemos dejar, la cultura. Hoy en día la banda ya no tiene cantera, se nutre de los alumnos de la Escuela de Música de Corvera y del Conservatorio de Avilés», señala a la vez que resalta la calidad de sus intérpretes. «Muchos de ellos tienen la carrera de Música terminada. Otros han salido de aquí y ahora trabajan en orquestas sinfónicas, bandas o son profesores».

Aunque está encantado con todo lo avanzado en estos años de historia de la Banda de Música, Domingo Díaz reclama un nuevo revulsivo para la formación, que pasaría por renovar a las personas que la dirigen. «Lo ideal sería que entre gente nueva, con más ilusiones y proyectos nuevos. Tiene que ser gente con ganas, porque este es un trabajo altruista, que no está retribuido, pero es una labor gratificante», matiza.

En la entrega de los distintivos de 'Corverano Ejemplar', que compartirá con Damián Benigno, Carlos Barral, Sonia Barbosa y Julia Álvarez, estará acompañado de sus seres queridos, que verán como el Ayuntamiento de Corvera le rinde homenaje a su carrera en la banda que para el jurado se ha convertido en «un referente en Asturias».