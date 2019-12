La biblioteca de Salinas cancela sus actividades por la falta de calefacción La entrada a la nueva biblioteca de Salinas. / MARIETA El frío en las salas hace que se suspendan cuentacuentos y una representación teatral prevista para los próximos días SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Miércoles, 4 diciembre 2019, 02:32

La biblioteca de Salinas, ubicada en el Centro Cultural El Agüil, ha cancelado algunas de sus actividades por la falta de calefacción en las salas. El frío que hay en ellas ha hecho a los responsables de las actividades desistir de organizarlas. Se trata de cuentacuentos y una representación teatral prevista para los próximos días y que iba a llevar a cabo el grupo de teatro infantil local, que lo llevaba preparando desde hace semanas.

Estas iniciativas están organizadas tanto desde el Patronato de Cultura como de algunas familias a iniciativa propia. El fallo en el sistema ya se detectó hace algunas semanas, sin que por el momento se haya identificado el origen del mismo. La calefacción llega a encenderse, pero al poco tiempo salta, dejando de funcionar. El centro cultural acaba de cumplir un año desde su inauguración, pero lo cierto es que los calefactores nunca funcionaron del todo bien. En un primer momento se creyó que era por la falta de potencia eléctrica, por lo que esta fue modificada, pero esa maniobra no solucionó los problemas.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón ya han dado aviso a la empresa encargada de la instalación, que al ser tan nueva está en garantía, para que arregle el sistema, pero eso no ha sido todavía posible porque no ha dado con la causa. «Se pasa mucho frío, y más en estos días gélidos en los que el exterior también tiene una temperatura muy baja. No podemos tener a los niños ahí en esas condiciones», resaltan algunas de las familias, que lamentan que los más pequeños tengan que «perderse actividades que les gustan por un fallo que viene de lejos».

En una situación parecida se encuentran los jóvenes que acuden a la sala de estudios para preparar los exámenes de este primer trimestre del curso y que tienen que dejarse los abrigos puestos para estar en la sala «Pasamos mucho rato sentados y la sensación térmica es baja», relatan, a la vez que confiesan que «muchos han optado por dejar de venir hasta que la calefacción no funcione». Piden celeridad a la hora de arreglar el sistema que creen «debería haberse revisado con tiempo, no esperar al frío».