Una boda con anillos, invitados y besos tras las mascarillas Los novios, con la protección obligada, tras darse el sí quiero. / FOTOS: OMAR ANTUÑA Laura Muñiz y Damián Bastida fueron la primera pareja de Corvera en casarse tras la cuarentena en una ceremonia civil en el juzgado de paz GIOVANNA F. BERMÚDEZ LAS VEGAS. Sábado, 6 junio 2020, 00:51

Dos padrinos, dos testigos, dos niñas de arras, dos 'sí, quiero' y un beso de recién casados tras las mascarillas. Así se ofició en el juzgado de paz de Corvera la primera boda de la 'nueva normalidad', el primer matrimonio civil registrado en el concejo tras el confinamiento. Una ceremonia sencilla y con pocos invitados pero llena de alegría y emoción, que sirvió no solo para festejar el enlace de la pareja sino también para reunir a una familia que, pese a vivir en la misma comarca llevaba cerca de tres meses sin estar junta.

Damián Bastida y Laura Muñiz tenían previsto casarse por lo civil el pasado 20 de marzo, pocos días después de decretarse el estado de alarma. «Llevábamos tiempo oyendo hablar del coronavirus pero, como todos, pensábamos que aquí no podía pasar. Cuando entró el estado de alarma no nos lo creíamos, nos quedamos flasheados, decíamos esto no puede ser...», recordaba la emocionada novia, que ayer no podía esconder su felicidad y su sonrisa ni siquiera tras la mascarilla confeccionada para la ocasión, a juego con el vestido, en color blanco con detalles dorados.

La cuarentena no les desanimó ni mermó sus ganas de casarse, más bien al contrario, ya que con el inicio de la desescalada empezaron a pensar en la siguiente fecha, según señaló el novio. «Llamábamos cada poco al Ayuntamiento para saber cuando podríamos hacerlo, y en cuanto nos dijeron que ya era posible cogimos la cita», explicó el recién casado, que también había preparado para la ocasión una mascarilla azul marino, a juego con su traje.

Precisamente las mascarillas fueron el complemento estrella de esta celebración, aunque algunos optaron por las sencillas quirúrgicas, aprovechando que su uso era obligatorio, la mayoría de los invitados optó por combinar el color y el diseño con sus atuendos. Las hijas de los novios, Ruth, de cuatro años, y Carlota, de dos, que eran las encargadas de llevar los anillos, también lucieron las suyas, en color rosa y con estampados de sus dibujos favoritos.

La ceremonia civil comenzó a la una de la tarde, con el aforo limitado, aunque esto no era un inconveniente para los novios, que desde un principio querían celebrar algo íntimo. «Lo importante es que pudiésemos estar con nuestros padres, que las nietas pudiesen disfrutar también de sus abuelos», explicaron. La duración tampoco fue muy larga, apenas de quince minutos. La jueza de paz de Corvera, Covadonga Menéndez, hizo un discurso muy breve en el que destacó la importancia de esta primera boda tras el confinamiento, «una de las cosas más bonitas que se hacen en un resgistro civil junto con la inscripción de un nuevo nacimiento». Después recordó a los novios los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, en los que se expone que los cónyuges son iguales, deben respetarse y están obligados a vivir juntos. Finalmente, tras los 'sí, quiero', que se oyeron alto y claro, la jueza permitió al novio besar a la novia, y ahí llegaron las dudas, que se resolvieron primero con un choque de codos y después con un beso con mascarilla de por medio.

Tras la ceremonia en los juzgados, los novios organizaron una comida familiar para celebrar la boda y también el reencuentro, ya que a pesar de vivir en la misma comarca, el confinamiento los mantuvo separados por precaución, para evitar contagios, ya que alguno de los abuelos era grupo de riesgo.