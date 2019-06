«La boroña es un plato excepcional» Josefina Prida y Lucita Campos cargan con una boroña para mostrarla en el escenario. / FOTOS: A. G.-O. El Ayuntamiento de Cabranes homenajea a los roxadores Amparo Fernández y Jesús Quiroga por «su labor encomiable» ALICIA GARCÍA-OVIES SANTOLAYA. Lunes, 3 junio 2019, 00:57

Asegura José Antonio Martínez, presentador del Festival de la Boroña de Torazo, que el «excepcional» plato «no sería nada sin la labor encomiable de amasadoras y roxadores». Ellos se encargan días antes de cocinar, preparar y controlar que el largo proceso de elaboración se cumpla al detalle para que el domingo las casi 400 raciones que se sirven dejen satisfechos a locales y foráneos. Su trabajo es el resultado de que el evento gastronómico lleve más de veinte años congregando a más de medio millar de personas. De ahí que el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián, destacase ayer la importancia de fomentar el relevo generacional. «Cada vez hay más gente joven que colabora con el festival y desde el Ayuntamiento vamos a empujar para que el futuro esté asegurado», afirmó.

El regidor no fue siempre un amante de las boroñas. Como reconoció ayer, de niño, cuando se hacían de forma cuadrada al utilizar una lata como base, «no me convencían». Pero con el resurgimiento del festival, hace ya varios años, su opinión cambió por completo. También el pregonero, Alberto Rodríguez, relató que cuando se hacían en su casa su padre siempre decía «que no sabían a nada».

El polifacético presentador, que como él mismo reconoció, era la primera vez que estaba en Torazo, necesitó ayer de la ayuda de Josefina Prida para explicar a los presentes el proceso de elaboración de la boroña, no 'borona' como llegó a decir en varias ocasiones ganándose la reprimenda de su improvisada compañera. «¿Cómo sabes si lo de dentro está bueno?», preguntó tras repasar el proceso. «Abriéndola», fue la simple y clara respuesta.

Las amasadoras empiezan dos días antes a elaborar la boroña, la rellenan y la tapan. Son los roxadores quienes se encargan a posteriori de preparar la forna y sacar el plato en el momento indicado. Labor que, entre otros muchos, realizan Amparo Fernández y Jesús Quiroga, a quien ayer el Ayuntamiento quiso rendir un homenaje. «Esto no es para mi sola, sino para todos los que estamos detrás preparando las boroñas», aseguró Fernández.

Implicación vecinal

La Asociación Cultural y Recreativa Toracense también quiso reconocer la implicación de tres de sus vecinos -Irene García, Pepe Covián y Eugenio Caravia- para poner a Torazo en el mapa del Principado. Incluso Rodríguez hizo mención en su pregón de la importancia que en la parroquia dan al cuidado de las tradiciones y la cultura.

Tras el pregón y la comida, la compañía La Páxara Pinta representó una nueva obra teatral.