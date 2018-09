Bras Rodrigo promocionará su último disco en la sala Galileo de Madrid

Bras Rodrigo, director de la Banda de Gaitas de Corvera, presentará el lunes 5 de noviembre su trabajo 'A pause in New York' en la sala Galileo de Madrid. Se trata de una obra ecléctica en la que el gaitera explora y trabaja con ritmos celta, electrónicos, clásicos y tradicionales y que pretende ser homenaje a las sociedades indígenas americanas.

«'A pause in New York' es una viaje a las emociones que no están en los mapas geográficos, sino en nuestra mente, y sobre todo en nuestro corazón ancestral. En realidad trata de dibujar el genoma de la música con idiosincrasia, con carácter», ha explicado el artista. Coordinador-ejecutivo para Europa del Desfile de San Patricio de Nueva York, Bras Rodrigo ha llevado la música de su gaita por medio mundo con actuaciones en Irlanda, Alemania, Bélgica, Indonesia, Corea, Taiwán, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Marruecos y Cabo Verde, entre otros países.