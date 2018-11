Bras Rodrigo saca a la venta 'Christmas Pipes', el primer disco de villancicos tocados con gaita

El gaitero corverano Bras Rodrigo saca a la venta el primer disco de villancicos tocados con gaita. 'Christmas Pipes' llegará al mercado con siete temas que incluyen los arreglos en los, probablemente, cinco villancicos más conocidos en el mundo.

Los fans del gaitero deberán esperar unos días para poder adquirir este trabajo, que se convierte en el primero del mundo en incluir los temas navideños guiados por la gaita, ya que saldrá a la venta los próximos días. Se trata de un proyecto pionero que ha visto la luz después de muchos años de trabajo e investigación.

El nuevo trabajo de Rodrigo se podrán escuchar temas como 'We Wish You a Merry Christmas', 'Jingle Bells', 'Silent Night' (Noche de Paz), 'Santa Claus is Coming to Town', 'The Little Drummer Boy' (El tamborilero). La gaita, en algunos lugares de Europa, está muy ligada a la Navidad siendo incluso la zampogna italiana un instrumento visible en todos los belenes que se precien.

Junto a los temas conocidos mundialmente se incluyen dos versiones de un tema de composición propia, en español y en asturiano, titulado 'Un año de felicidad' con el que abre y cierra este trabajo discográfico. La noticia de este disco de Bras Rodrigo llega después de haber cosechado gran éxito entre el público en la reciente presentación de su segundo nuevo disco 'A Pause in New York' en la mítica sala Galileo de Madrid.