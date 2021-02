Brayan Tuero recurrirá ante el Supremo la sentencia que lo condena por asesinato

La defensa de Brayan Tuero recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que ratifica el fallo emitido por el jurado de la Audiencia Provincial, que condena al joven a 17 años de prisión por el asesinato de Adrián Gancedo en noviembre de 2017 a la salida de una discoteca en Villaviciosa.

El abogado Luis Tuero sigue argumentando que en ningún momento hubo alevosía sorpresiva, como defiende el TSJA. El suceso, dice, se dio en el curso de una discusión. «No lo entiendo y nadie me explica dónde está el acto sorpresivo», asegura. El letrado insiste en que Brayan Tuero no escondió la navaja y que Adrián Gancedo era consciente de la misma cuando recibió las tres puñaladas letales que acabaron con su vida. Se trataría por tanto, según su postura, de un homicidio y no un asesinato, lo que supondría una rebaja en la condena.