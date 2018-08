Breceña se vuelca con el aniversario de la fundación de la parroquia El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ofició la misa por los 225 años de la entidad administrativa en una iglesia repleta A. G.-O. VILLAVICIOSA. Lunes, 27 agosto 2018, 00:18

225 años no se cumplen todos los días. Los vecinos de Breceña se volcaron ayer con la celebración de la fundación de la parroquia en 1723 a cargo del obispo Juan de Llano Ponte. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, fue el encargado de oficiar la misa solemne ante una iglesia repleta, no solo de los vecinos de la zona, si no del resto del concejo, que quisieron participar en la conmemoración de un acto tan significativo. Acudieron también representantes de la Corporación municipal de Villaviciosa que participaron en el descubrimiento de una placa en recuerdo de tan importante efeméride para Breceña.

En 1723, el por entonces obispo de Oviedo, Juan de Llano Ponte, separó varios núcleos rurales que hasta el momento habían formado parte de la parroquia de Coro para facilitar la comunicación entre los vecinos y la administración religiosa, debido a la difícil comunicación que existía entre algunos puntos con la cabecera. Así nació la entidad parroquial de San Pedro de Breceña.