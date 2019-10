Una brújula y un mapa para fomentar el deporte en Villaviciosa Una mujer se dispone a iniciar la carrera con un mapa. / J. PAÑEDA Doscientos corredores completan la carrera de orientación urbana con paso obligado por balizas de control GUILLERMO MAESE VILLAVICIOSA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:52

La lluvia no cesa, pero la actividad en el concejo maliayo tampoco. Las carreras de orientación están en auge y así quedó demostrado ayer con la exitosa participación de doscientos corredores en el circuito urbano de Villaviciosa. Aunque suelen organizarse en la montaña, el Club Nordeste Orientación acostumbra a celebrar una urbana para acercar a los principiantes este tipo de carreras. Los participantes estaban divididos en catorce categorías y por ello fue necesario diseñar ocho tipos de recorridos diferentes. Los élites debían cubrir cinco kilómetros con 31 puestos de control y los menores de doce años, dos kilómetros y trescientos metros con diecisiete puestos.

A las 11 horas comenzaron a salir los primeros corredores, que tan solo iban equipados con un mapa y una brújula para ubicar las balizas de control. A los 32 minutos de tomar la salida, llegó Rodrigo Martínez: «He participado en la categoría M12 y creo que he llegado el primero», dijo el joven mientras un adulto le abrigaba y él bebía zumo, comía galletas y hacía declaraciones a los medios. También en meta, Alexander Rezzonico (de padre suizo, pero natural de Villaviciosa) comentaba: «Al ser un circuito corto y urbano íbamos más rápido. He tenido buenas sensaciones, aunque al final me ha dolido el tibial». Quince años, pero todo un profesional.

El objetivo -como explicaba Ignacio Izquierdo, secretario del Club Nordeste Orientación- es «difundir el deporte y el respeto a la naturaleza con nuestras actividades. Por eso, confeccionamos recorridos para que incluyan todas las edades».

Al final del día, fuera de competición, se celebró la carrera Orienta Móvil por parejas. Sin mapa, un miembro corría y el otro recibía órdenes a través del teléfono. Todo el dinero recaudado para esta última prueba iba destinado al proyecto de investigación de enfermedades infantiles Precipita. Andrés Del Busto Díaz y Greta García Morán fueron los vencedores en la categoría élite.