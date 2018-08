A la busca de gangas Una mujer, junto a un perchero con camisetas rebajadas. / E. R. Los comerciantes de Villaviciosa abren en la plaza de abastos su feria de stocks, con descuentos de hasta el 70% E. RODRÍGUEZ VILLAVICIOSA. Domingo, 19 agosto 2018, 01:17

Camisetas a cinco euros, camisas de hombre, a diez; pantalones de mujer, a quince y vestidos, a veinte euros. Son algunos de los artículos que catorce comercios de Villaviciosa -miembros de la asociación del gremio, Acosevi- pusieron ayer a la venta en la Feria de Verano que se abrió en la plaza de abastos y que hoy continuará, de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. Pese a que la inauguración del salón de los stocks estaba prevista para el mediodía, los más madrugadores ya recorrían los puestos desde mucho antes en busca de gangas. Porque eso era lo que iba buscando el público. Bien para aprovechar las últimas semanas del verano, bien para prepararse para la nueva temporada, pues también había prendas de entretiempo rebajadas al 50% o nuevas colecciones de calzado infantil, al 30%, en el caso de El gato con botas, donde los descuentos de náuticos, zapatos de fiesta y sandalias alcanzaban el 70%.

En calzado de adultos el porcentaje de descuento también llegaba hasta ese 70% en marcas reconocidas como Pedro Miralles. Así lo indicaban en Calzados Ramón, uno de los más frecuentados del recinto, al ofrecer «desde taconazos para jóvenes de dieciocho años hasta zapatos de anchos especiales para las mujeres de más edad». Los expositores de textil fueron mayoritarios, aunque con diversidad para «atender a todos y todos los gustos». En Lucía Moda, con ropa desde bebés hasta dieciséis años, había bodys y vestidos a veinte euros y abrigos, al mismo precio, para cuando empiece a hacer frío. En T-Visto, más orientada a la clientela juvenil, el abanico de precios no podía ser más tentador: prendas y complementos, desde cinco hasta veinticinco euros. A este último precio estaban los monos de fiesta que, antes de las rebajas costaban 70. De la misma familia titular es C-Ibaseta, enfocada a un público de mediana edad, donde los artículos oscilaban entre los diez y veinticinco euros.

Las carteras que vendía Marián González, de Corner Villa, fueron las primeras en venderse. A siete y diez euros. No faltaron las prendas cómodas para estar en casa: pijamas y batas a diez. Entre ropa y calzados, había dos expositores que sobresalían: el de Cuéntame los lunares, empresa regentada por la artesana Paloma Gómez, que dibuja y pinta sobre porcelana y vidrio, con jarras con mensajes positivos desde quince euros y juegos de café de hasta 45. O el de la fotógrafa Jessica Martínez, que hace dos meses abrió su estudio en la villa (tiene otro en Gijón), en el que daba a conocer su trabajo y ofrecía una promoción de fotografía de estudio. «Lo que quiero, sobre todo, es que me pongan cara y me conozcan por mi nombre». Ése es el objetivo del salón (con bar y librería) en un momento en el que crece el número de establecimientos maliayos.