Una cadena de ocio reabrirá la bolera de ParqueAstur Las instalaciones de la antigua bolera. / MARIETA Las obras de Decathlon en un local exterior ya están en marcha, New Yorker remodela su local y también se asentará un establecimiento de sushi J. F. G. Martes, 26 febrero 2019, 00:16

La bolera de ParqueAstur reabrirá bajo la gestión de una cadena especializada en ocio familiar, Ocio Next Level, con presencia en ciudades como Puerto de Santa María (Cádiz), Camas (Sevilla), Valencia o Rincón de la Victoria (Cádiz), entre otras. Las obras ya están en marcha y la inauguración está prevista para abril. El proyecto reduce de veintiuno a doce el número de pistas a la vez que amplía las zonas de restauración y de actividades de ocio, que incluirá un de 'jumping' de camas elásticas. El local tiene 2.712 metros cuadrados.

No será la única novedad en el centro comercial. La multinacional francesa de material deportivo Decathlon ya ha iniciado las obras de acondicionamiento de un local exterior de 1.500 metros cuadrados y Go Wok, un operador de sushi, también ha llegado a un acuerdo con la comercializadora de los locales para abrir un restaurante. New Yorker, asentada en el centro comercial desde su inauguración, en junio del año 2000, también reafirma su apuesta por Parque Astur. La cadena de moda ha cerrado recientemente para llevar a cabo una profunda remodelación de su local, con reapertura prevista para abril con una imagen completamente renovada de su tienda, de 1.100 metros cuadrados.

En los últimos meses también han abierto tiendas como Mango, Gemo, Perfumerías Arenal, Más Colchón o Estambul Doner Kebap mientras que otras, como Stradivarius o McDonalds, han ampliado o renovado su imagen. La comercializadora mantiene negociaciones para atraer nuevos operadores, tanto para la zona comercial como de hostelería. En este apartado, se espera que la nueva bolera ejerza de reclamo.