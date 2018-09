El PP califica el retraso de la biblioteca de «monumento a la incompetencia» Los populares culpan a Ayuntamiento y Principado del retraso en la recepción de las obras, que finalizaron en enero S. G. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:52

El grupo municipal del PP calificó ayer de «monumento a la incompetencia» el retraso de la biblioteca de Piedras Blancas. El edificio fue terminado en enero, pero aún no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento de Castrillón al haberse detectado varias deficiencias.

Los populares culpan al Consistorio y al Principado de no haber llevado a cabo los trámites necesarios para poder finalizar la obra y proceder a la licitación del mobiliario y de la urbanización del entorno. «A los ocho años de espera por dos adjudicaciones fallidas y una paralización, ahora añadimos ocho meses más después de que hayan finalizado las obras sin que se haya recepcionado, y todo porque no se ha realizado la acometida eléctrica, cuyo coste no llega a los 20.000 euros, y el Ayuntamiento se niega a recepcionar el edificio sin que se corrija esa deficiencia y algún desperfecto más», apuntó su portavoz, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

Ambas administraciones se han emplazado a una reunión a mediados de este mes para buscar solución a los problemas de construcción. A la falta de acometida eléctrica se suman otros problemas en varias estancias de la nueva biblioteca, que deberían ser corregidas por la empresa constructora a la que se adjudicó la obra.

«Llevamos meses trabajando con la consejería para buscar formas de arreglar los problemas que se encontraron nuestros técnicos, ellos consideran que no podemos recepcionar con esas deficiencias», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero.