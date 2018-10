La calle de Marcos Peña Royo de Luanco pasará a llamarse Ramón de Benita Un turismo, aparcado en la calle Marcos Peña Royo, que pasará a llamarse Ramón de Benita por la Ley de Memoria Histórica. / P. G.-P. La vía estaba dedicada al gobernador civil de la época franquista. Ahora será para «un hombre que evitó el fusilamiento de muchas personas» PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:22

La propuesta del equipo de gobierno socialista de cambiar el nombre de la calle dedicada Marcos Peña Royo por la de Ramón de Benita, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, elevó el tono del debate entre el PP e IU en la sesión plenaria celebrada ayer. El motivo que de la tensión fue el informe solicitado sobre la figura del que fue gobernador civil en la época franquista.

En él se hace referencia a los méritos de Peña Royo, por los cuales el concejo le concedió el título honorífico de Hijo Predilecto. Estas contribuciones fueron fruto, en gran medida, de su compromiso con la villa luanquina, donde pasó el verano durante varios años. A la vista de estos méritos, el portavoz del PP, Ramón Artime -que ya avanzó que no tenía ninguna razón en contra de reconocer la importancia para el concejo de Ramón de Benita, al que conoció personalmente y calificó de «una excelente persona», cuestionó los criterios para retirar la dedicada a Marcos Peña Royo.

«Al margen de ideologías en este asunto, existe alguna contradicción al no valorar que se trató de una persona que hizo cosas por el pueblo y que sobre él no se encontraron hechos de la guerra. Entiendo que son temas delicados y se hace necesario interpretar muy bien la ley». En este sentido, recordó que su partido había propuesto dedicar una calle a la memoria del que fue alcalde socialista, Ignacio Artime, «al que conocimos todos como Ignacio 'Papes', por lo que no se puede poner en duda que nuestra postura es un reconocimiento siempre a los que volcaron sus esfuerzos por este concejo».

Mientras, en IU, la razón del cambio estaba muy clara: «Se trata de una figura que participó en un gobierno ilegítimo y solo por venir a veranear a Luanco los gobernantes de la época quisieron hacerle la pelota, y de ahí que se haya dedicado un calle», señaló el portavoz de la coalición de izquierdas Isaac Frade.

Fue el alcalde del PSOE, Jorge Suárez, quien recordó los méritos de Ramón de Benita. «Fue una persona que contribuyó a que muchas personas no fueran fusiladas y que pudieran exiliarse, lo que le costó seis años de cárcel». Finalmente, la propuesta fue aprobada con los votos del PSOE e IU y la abstención del PP.

En la misma sesión se aprobó por unanimidad la aplicación de la Ley de Presupuestos del Estado, con la subida salarial para los trabajadores del Ayuntamiento del 1,75%, desglosada en un 1,50% durante este año y el restante 0,25% adicional en julio de 2019.

Además, también se acordó abonar el 100% de la retribución desde el primer día de baja por incapacidad laboral transitoria -hasta ahora se cobraba a partir del cuarto día- y la jornada laboral de 35 horas semanales. Otro asunto aprobado fue la propuesta del Partido Popular de aplicar un bono social a los menores de 31 años, para la utilización de los transportes públicos que no sean únicamente estudiantes, con el apoyo de IU.