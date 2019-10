Campeonas que se superan Las tres mujres, ayer en uno de los pantalanes del embalse de Trasona, donde practivan Dragon Boat. / MARIETA Las tres han encontrado en el Dragon Boat una vía de superación personal y deportiva para afrontar la enfermedad | Ana Liébanes, Carmen Llames y Victoria Peña compiten tras sufrir cáncer de mama SHEYLA GONZÁLEZ TRASONA. Domingo, 6 octubre 2019, 02:11

El deporte se ha convertido en su vía de escape, pero también de superación y de mejora psicológica y física. Asturias Dragón Rosa es un equipo formado por mujeres que padecen o han superado el cáncer de mama.

Ana Liébanes, Carmen Llames y Victoria Peña son tres de esas mujeres, que, con esfuerzo y trabajo, se han convertido en referentes del Dragon Boat asturiano, una modalidad de remo milenaria de origen chino. Aunque compiten en la modalidad 'BCS' (Breast Cáncer Survivor), algunas han dado el salto a las categorías generales. Es el caso de Ana Liébanes y Carmen Llames, que el pasado fin de semana se convertían en campeonas de España de Dragon Boat en larga distancia. «Competimos en igualdad de condiciones que el resto de mujeres. Ganar fue algo extraordinario que nos subió mucho la moral», dice Carmen Llames.

Su compañera Ana Liébanes nunca había practicado deporte y comenta que tenía miedo de apuntarse a la competición porque «no me sentía capaz de hacerlo sin perjudicar al resto del equipo», pero esos prejuicios se fueron volando cuando vio que no solo estaba preparada sino que se llevaba a casa el primer puesto. «No nos achantamos ante nada, las ganas te pueden», confiesa.

Ellas volvieron del Campeonato de España con energías renovadas y comenzaron sus entrenos pasados unos días. «Nunca había hecho deporte antes, probé en una jornada de puertas abiertas en la que participó la Asociación Española contra el Cáncer», explica Ana Liébanes, que recalca que «en el Dragon Boat encontré una válvula de escape y me enganchó». Algo similar sintió Victoria Peña, ella no pudo competir en esta ocasión pero si entrena cada semana para superarse a si misma.

«Cuando llegué al equipo estaba en proceso de rehabilitación y me ayudó a que fuera más efectiva. Los movimientos y las repeticiones me hicieron ganar flexibilidad, movilizar y fuerza en el brazo», explica. Aunque lo que le hizo quedarse y no querer marcharse nunca es el buen ambiente que hay dentro del equipo. Entrenan en el pantano de Trasona junto a una veintena de personas más. «Todos nos apoyamos, es un club inclusivo, no te sientes diferente. Nosotras estamos muy acompañadas por los compañeros», dice Peña. Los ratos entre palada y palada sirven para divertirse, evadirse pero también para compartir. «Te hace ver tus problemas e inquietudes de otra manera», resalta Carmen Llames.

Adolfo Alonso es uno de los impulsores de este deporte en Asturias, es entrenador y miembro del Asturias Dragon Boat. Él comparte con ellas los progresos y destaca que «cuando ganan, como el pasado fin de semana, les hace ver que ellas pueden lograrlo, que la enfermedad pasa a un segundo plano. Ellas son capaces de eso y de mucho más, son ejemplo de lucha», dice Alonso.

Victoria Peña lo tiene claro, «aunque el Dragon Boat y especialmente la modalidad de BCS es muy desconocido entre el público merece la pena conocerlo. Yo invitaría a todo el mundo a probar, no hace falta haber pasado por el cáncer para disfrutar del deporte. Es algo que engancha».