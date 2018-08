«Las canciones del concierto definen la música francesa» Ana Nebot, vocalista del concierto de esta noche en el Valey. / P. L. Ana Nebot, Antony Da Cruz, Fernando Arias y Jacobo de Miguel interpretan las 'Canciones de Mayo del 68' en el Valey S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:27

Mayo del 68 fue una época que supuso numerosos cambios internacionales. Esta noche, a partir de las 21 horas, Ana Nebot, Antony Da Cruz, Fernando Arias y Jacobo de Miguel recordarán esos años con el concierto 'Canciones del 68' en el Valey.

El espectáculo se estrenó hace un par de meses como colofón a los actos conmemorativos del 68 y ha seguido representándose en otros escenarios. «Se trata de un concierto especial que tiene un repertorio con temas compuestos ese año, pero también otros de otras épocas que tratan temáticas unidas al 68», destacó ayer Ana Nebot. La vocalista remarcó que «no se trata de una actuación protesta, todo lo contrario, lo que queremos es potenciar la musicalidad de la época».

En el Valey sonarán temas como 'Sous le ciel de París' o 'Ne me quitte pas'. «Las canciones del concierto definen la música francesa, es un pequeño recorrido por ella», comentó Nebot. Aunque se trata de piezas mundialmente conocidas, las que se escucharán esta noche han sufrido pequeños cambios ejecutados por Jacobo de Miguel. «Él le ha dado la vuelta a los temas clásicos desde una visión moderna, pero sin perder su esencia. A mi me da un colchón que me permite estar a gusto en la interpretación», explicó la vocalista.

Junto a ellos tocarán Antony Da Cruz y Fernando Arias. «Todos hablamos el mismo idioma y eso se nota sobre el escenario», recalcó Ana Nebot. Ella ya ha actuado en el Valey y del centro cultural destacó que «es un espacio perfecto, nada pretencioso. Me encanta que den espacio a los artistas locales, que ellos tengan ahí su hueco. Se necesitan más centros como este», afirmó.

Como sorpresa, el público asistente podrá escuchar junto a la vocalista a Alexandre Guerrero, un cantante francés con el que hará tres duetos, que pondrán la guinda a 'Canciones de Mayo del 68'.