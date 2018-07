El Candás Rugby presume de sus 'ladies' de Escocia El equipo femenino, con Stephen Rossiter y Marta Biadiu tras recibir el título. / A. G.-O. El equipo femenino recibe el título dentro de un proyecto para proteger las Highlands de operaciones especulativas A. G.-OVIES CANDÁS. Martes, 24 julio 2018, 00:11

Pueden presumir de ser el único equipo de 'ladies' de España. Como ya ocurrió con sus compañeros hace unos meses, las jugadoras del Candás Rugby cuentan desde ayer con un trocito de parcela en las tierras altas de Escocia gracias a una iniciativa conservacionista que buscar proteger las Highlands de operaciones especulativas. El proyecto, 'Highland Title', fue puesto en marcha hace unos años por un padre y su hija que decidieron adquirir dos reservas naturales para después venderlas en pequeñas parcelas a diversos propietarios e impedir así a las grandes empresas que se hicieran con la zona.

El presidente del Candás Rugby conoció esta iniciativa el pasado año y, tras decidir comprar una parcela, desde el proyecto se pusieron en contacto con él para convertirlo junto a sus compañeros en el primer equipo de 'lords' del país. Ahora ha sido la sección femenina la que ha dado este paso. El acto de entrega de los títulos tuvo lugar ayer en Avilés, coincidiendo con la celebración del festival intercéltico, en la que participa una representación de los Highland Title. La distinción no implica pasar a formar parte de la aristocracia británica; el título procede de la palabra 'laird', que significa propietario de tierras.

Cada una con una parcela

Las jugadoras recibieron este reconocimiento de manos del director comercial del proyecto, Stephen Rossiter, y de la delegada en España, Marta Biadiu. «Nos ha hecho mucha ilusión porque llevan muchos meses llamándonos 'ladies', pero ahora ya podemos decir que los somos de forma oficial», explicó la capitana del equipo, Andrea González, quien agradeció la presencia de sus compañeros del equipo masculino. El objetivo ahora es que tanto 'lords' como 'ladies' puedan visitar Escocia para conocer su trocito de terreno y jugar a su vez partidos con equipos de la zona, aunque por el momento no existe una fecha concreta para el viaje.

Por el momento, los jugadores del Candás -entre ambas categorías suman más de 40 personas- seguirán entrenándose en la playa del pueblo para preparar la pretemporada de este año, que comenzará el próximo 20 de agosto. «La idea de esta iniciativa es que la gente nos vea y se anime a jugar. En el equipo de chicas somos suficientes para jugar torneos, pero siempre invitamos a que se nos sumen más. Parece que el rugby es un deporte agresivo, pero cuando lo pruebas te engancha», asegura González. En lo que va de verano, ya han organizado varios partidos en el arenal carreñense e, incluso, se han trasladado hasta el concejo vecino de Gozón.

La capitana asegura que a pesar de llevar poco tiempo (el equipo masculino no tiene ni dos años de trayectoria), han recibido mucho apoyo de los vecinos del concejo, sobre todo de sus patrocinadores.

Un campo para jugar

No es así, lamentan, en el caso del Ayuntamiento. El club solicitó hace unos meses un campo donde poder jugar, pero desde el equipo de gobierno se excusaron en que el rugby no es compatible con el fútbol y que no les pueden ceder ninguno de los terrenos municipales.

La reivindicación llegó, incluso, al Pleno municipal, donde no contaron con los apoyos necesarios. «Esa razón no es válida. En muchos sitios de Asturias los equipos de rugby comparten campo con los de fútbol y no hay ningún problema. Como equipo femenino, somos de los pocos que hay en el concejo. Estamos peleando mucho por sacar este proyecto adelante y no nos vemos apoyados por el Ayuntamiento», critican.