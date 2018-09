Carlos Prendes, el primer olímpico de Candás, será el pregonero del Cristo Carlos Prendes, ayer tras una habitual sesión de entrenamiento. / P. G.-P. Con su elección el Ayuntamiento culmina la programación deportiva del verano, que comenzó con un homenaje a sus figuras deportivas PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Martes, 4 septiembre 2018, 00:45

«Será un discurso entrañable, de una persona que vive por y para el deporte». Con estas palabras Carlos Prendes Viña (Candás, 1940) esbozó ayer las líneas generales de su pregón en las fiestas del Santísimo Cristo de Candás. El acto se celebrará el día 12, a las 21 horas, en el Teatro Prendes. La alcaldesa Amelia Fernández explicó durante la presentación de la programación festiva el motivo de la elección de Carlos Prendes aduciendo que «es el broche de un verano, de un año en el que el deporte es el protagonista de nuestra promoción turística. Y para ello qué mejor que elegir al que fue el primer olímpico candasín, que participó como piragüista en los Juegos Olímpicos de México 1968, además de ser cofundador del Club Los Gorilas».

Pero hablar de Carlos Prendes es hacerlo de una persona consagrada a la práctica deportiva en todas las disciplinas a su alcance. Y como el mismo comenta, «solo la enfermedad me impedirá que pueda dejar de hacer deporte a diario». A sus 78 años sigue participando en competiciones para veteranos con excelentes resultados. Sobre el encargo de pronunciar el pregón, reconoce que «cuando me lo comunicaron casi me da un infarto por la responsabilidad; espero que tenga una buena acogida». Sobre las fiestas del Santísimo Cristo, recuerda que «para mí es ver el pueblo lleno de gente de afuera y las verbenas de antaño, aunque ahora son diferentes», señala.

Carlos Prendes forma parte también del elenco de diez deportistas y medallistas olímpicos a los cuales se le rindió un popular homenaje este año. Una promoción del deporte que culminará con la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista a España el viernes, que servirá también para ensalzar los logros y a sus protagonistas, como Vicente López Carril en esta disciplina deportiva.

En cuanto a la celebración de las Fiestas del Cristo, la concejala de Festejos, Paula Cuervo, explicó los principales atractivos que ofrecerá la programación: «El programa se hizo pensando en todos los públicos, mayores, jóvenes y pequeños. Pero el plato fuerte será el concierto que ofrecerán Los Supersingles, un grupo musical que participó en el programa televisivo 'Que tiempo tan feliz', conducido por María Teresa Campos».

El coordinador de Cultura de Carreño, Alaín Fernández, también tuvo palabras para ensalzar la figura de Carlos Prendes, del que aseguró que «será la guinda de un verano impresionante en el apartado de actividades deportivas. Es un orgullo llevar el eslogan de ser una villa de olímpicos, que en pocos pueblos como Candás se tiene la oportunidad de ofrecer tanto y de tanta calidad».