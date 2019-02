Somos Carreño critica que no se ceda el autocar municipal al colegio Poeta Antón P. G.-PUMARINO Viernes, 22 febrero 2019, 00:34

El grupo municipal de Somos Carreño criticó la denegación del autocar municipal al colegio Poeta Antón de Candás para realizar actividades extraescolares. En palabras de su portavoz, Carolo López, «inicialmente el Ayuntamiento había confirmado que autorizaría el vehículo para las salidas que realizarían los escolares en diciembre y ahora lo deniega. Creemos que el ejecutivo adopta un talante déspota y poco negociador volviendo a suscitar el malestar en los colectivos del concejo». Por todo ello la formación morada exige una explicación al respecto «teniendo en cuenta que se trata de un vehículo que es de todos los vecinos».

Por su lado, la concejala de Cultura, Cecilia Tascón, salió al paso de estas criticas al afirmar que «la función del autobús municipal es la del transporte escolar fruto de un acuerdo con el Principado». No obstante, la edil añadió que, «esta condición no quita que entre medias del servicio de transporte escolar, siempre y cuando no interfiera en el horario de recogida de estudiantes, puede hacer otros a petición de las diferentes asociaciones y entidades educativas». Tascón señaló que «el servicio de transporte no se autorizó ahora por la coincidencia de horarios de los que es prioritario el traslado de los alumnos».