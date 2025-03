Carreño deja de recoger enseres para evitar el uso «indiscriminado» del servicio

PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Martes, 3 de marzo 2020, 00:39 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Carreño revisará la actual normativa que regula la recogida de enseres, también denominada de residuos voluminosos. La medida responde a que en los últimos meses se observa un uso «indiscriminado» de este servicio que no solo ocasiona un desorden en el mismo, sino un gasto añadido para las arcas municipales.

Hasta ahora, esta retirada de enseres se realizaba mediante comunicados directos de los interesados a la Oficina de Obras Municipal. En dichos comunicados se fijaba un día al mes y un lugar donde se debería depositar el residuo para ser recogido. No obstante, «los vecinos aprovechaban cuando veían muebles en las aceras para depositar los suyos sin previo aviso y fuera del horario recogido en la agenda municipal». Como consecuencia, «los transportes se veían obligados a efectuar nuevos recorridos para retirar dichos residuos extra y trasladarlos al vertedero del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). Esto supone un coste añadido para el Ayuntamiento, de ahí que se quiera revisar la normativa en el seno de la Comisión Municipal de Medio Ambiente,», explicó el concejal de Obras, José Jesús Varela.

Pese a que la decisión municipal fue dada a conocer, algunos solicitantes del servicio han trasladado sus quejas a la Asociación Vecinal Candás, ya que «se les invitó a que utilizaran el punto limpio para depositar sus enseres».

El edil de Obras precisó que «la intención es que todos aquellos residuos que no precisen del servicio municipal, que únicamente está para retirar los voluminosos como armarios, sillones, etc, sean trasladados al punto limpio en un vehículo particular». «Tampoco podremos hacernos carGo de los que contengan elementos eléctricos como lavadoras, tostadores y otros similares, que son muy comunes en las zonas destinadas a la recogida de otros residuos pero no responden a la tipología de residuos que recoge el servicio municipal».

Una norma antigua

Otro problema que plantea la actual normativa en la materia es que actualmente no se concretan los detalles del servicio. «Ponemos como ejemplo la petición de un vecino que desalojó su vivienda por motivos de traslado de residencia y solicitó dos camiones para cargar sus enseres. Esta muestra pone de manifiesto que este tipo de servicios precisa de una actualización para evitar su encarecimiento», añadió Varela.

Todos los grupos políticos de Carreño coinciden en la necesidad de revisar la norma, así como en la dificultad de establecer sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones de recogida de enseres.

