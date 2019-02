Carreño mejora la oferta para adjudicar el servicio de recogida de animales Un centro de atención integral para mascotas de fuera del concejo asume de forma provisional esta labor hasta su contratación definitiva PEPE G.-PUMARINO Lunes, 4 febrero 2019, 00:50

El Ayuntamiento de Carreño ha mejorado las condiciones para adjudicar el servicio de recogida de animales errantes. Ha tomado esta medida después de que la guardería canina que se encargaba de este trabajo decidiese romper relaciones con el Ayuntamiento a causa de un impago de 15.000 euros, un asunto que acabó con la renuncia del entonces teniente alcalde, Gabriel Rodríguez, tras proponer a la empresa adjudicataria que 'engordara' la factura para equilibrar los retrasos que tenía el ejecutivo con la gestora.

Desde entonces, un centro de atención integral para mascotas de fuera del municipio se hace cargo de estas labores hasta que se lleve a cabo su contratación definitiva. Tras quedar desierto el proceso de licitación anterior -donde se establecía un precio de 14.472 euros (IVA incluido) por un por un periodo de dos años-, ahora esta cifra se ha incrementado hasta superar los 22.000 euros. Dentro de las condiciones se recoge la posibilidad de una prórroga de doce meses y la modificación de un 13% del precio del contrato, prevista en función de las variaciones que pudiera haber en la estimación del número de animales recogidos cada ejercicio. Este servicio tiene como objetivo la recogida, alojamiento, mantenimiento y donación, bien sea a los dueños o en adopción, de perros errantes y abandonados en el término municipal de Carreño.

En palabras del concejal de Medio Ambiente, responsable de esta área, Roberto Bueno, «el Ayuntamiento no ha dejado de prestar el servicio desde entonces. A través de nuestra concejalía, se ha gestionado la adopción de 29 perros en lo que va del actual mandato. Al no disponer en el concejo de un centro de depósito de animales abandonados o errantes y al haber quedado desierta la primera licitación del servicio de recogida, el Consistorio ha iniciado un nuevo procedimiento de licitación».

En este sentido, el edil subrayó que «se han cumplido las obligaciones legales en relación con este asunto. Porque, aunque no se haya adjudicado la contratación del servicio, esto no implica que no se haya venido prestando siguiendo el protocolo de recogida de estos animales por parte de personal especializado». De esta manera, salía al paso de algunas criticas recibidas respecto de esta gestión.

Web para las fotos y los datos

Roberto Bueno también precisó que el pasado año se recogieron cinco animales, de los cuales dos fueron reclamados y recuperados después por sus propietarios y uno fue adoptado. En lo que va de año, uno ya fue adoptado y otro permanece en el centro. El coste total de este servicio para las arcas municipales desde 2018 asciende a un total de 2.994,75 euros.

Dentro de la redacción del pliego de condiciones para la licitación del servicio se prevé que la empresa adjudicataria deberá, entre otras obligaciones, hacerse cargo de los animales que, en la fecha de formalización del contrato, se encuentren bajo la responsabilidad del Ayuntamiento.

Además, deberán contar con una página web en la que mostrar a los perros para fomentar su adopción. La plataforma tendrá que ser actualizada semanalmente y contar con una fotografía individual de cada ejemplar, la cual irá acompañada de los datos básicos (la edad y la raza, entre otras.

El Consistorio carreñense está integrado en el consorcio para crear un albergue de animales en la comarca de Avilés que dé servicio a doce municipios. Pero el proceso de gestión es lento, por lo que los concejos adheridos se ven obligados a buscar otras alternativas provisionales.