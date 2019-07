Carreño pagará la deuda de 15.000 euros pendiente con la guardería canina Arco Iris La denuncia vía jurídica de la propietaria propició el año pasado la renuncia del entonces teniente alcalde socialista, Gabriel Rodríguez P. G.-P. CANDÁS. Domingo, 28 julio 2019, 01:40

El Ayuntamiento de Carreño pagará la deuda de 15.000 euros que tenía pendiente con la guardería canina Arco Iris. La denuncia por vía jurídica de la propietaria propició el año pasado la dimisión del entonces primer teniente alcalde, el socialista Gabriel Rodríguez. La empresaria le acusó de haberla animado a 'hinchar' dichas facturas.

La decisión de abonar esa cuantía fue aprobada por el Pleno de este mes con los votos a favor del PSOE y PP y la abstención de Somos Carreño-Podemos e IU. Se sacó adelante junto a un paquete pendiente de facturas atrasadas por valor de 400.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2018.

La complejidad del expediente, por estar sujeto a un proceso penal, obligó al Ayuntamiento a dar traslado del mismo al Consejo Consultivo. Según se explicó durante la sesión plenaria, «es claro que existió un contrato verbal por el que se procedió a su declaración de nulidad aplicando los intereses correspondientes que fija la ley». Además, el proveedor reclamó a través de la vía contenciosa una deuda de 15.000 euros, a la que se añade la petición de un préstamo por parte de la dueña de la residencia canina a una entidad bancaria por impago del Ayuntamiento de 8.000 euros, más los gastos e intereses.

De la revisión de oficio se concluye que «los 15.000 euros deben ser abonados por el Ayuntamiento, pero no así el préstamo bancario. El Consejo Consultivo, sin embargo, no estima justo no abonar los intereses y sí resarcir los gastos que se deriven del préstamo bancario. Dichos gastos no están probados pero se pagarán en el momento que se comprueben por parte de la Intervención Municipal.

Los otros tres expedientes revisados fueron el servicio de la lectura de contadores (las facturas del gas se podrán aprobar sin necesidad de revisión de oficio), del servicio de Correos y el alquiler de 5 vehículos para el servicio de Obras que se fueron contratando sucesivamente de manera oral por lo que deberá pronunciarse el Consejo Consultivo. Otras facturas pendientes son sobre la telefonía.

Los grupos de oposición de IU y Somos Carreño-Podemos optaron por la abstención en este asunto por entender que se trató de una mala gestión porque se estaban prestando servicios sin un contrato escrito.