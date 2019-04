Carreño recurrirá la sentencia del TSJA que impide a los policías locales interinos el uso de armas La alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández. / P. G.-P. El tribunal defiende en su fallo que solo los funcionarios de carrera tienen potestad para utilizarlas durante el servicio PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Martes, 2 abril 2019, 00:28

El Ayuntamiento de Carreño recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contraria al uso de armas por parte de los policías locales en calidad de interinos. Dicho fallo se ampara en un resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, en la que se desestimó el recurso de reposición formulado por el Consistorio carreñense contra esta medida. Ahora la sala de lo Contencioso del TSJA da la razón a la Dirección General de la Guardia Civil al estimar que «solo corresponde a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local el ejercicio, entre otros, de tales funciones que son las que justifican el empleo de armas de fuego». Y para ello se fundamenta en lo que se recoge en la ley de Bases de Régimen Local y en dos sentencias de los tribunales superiores de justicia de Baleares y País Vasco.

Pues bien, el argumento en el que se ampara el Ayuntamiento carreñense, según un informe jurídico elaborado por la Secretaría Municipal, justifica la presentación de un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo (TS). En él se explica que precisamente las sentencias a las que se hacen referencia «se encuentran pendientes de resolución por parte del TS». También que en alusión a la ley de Bases de la Administración Local, una sentencia del mismo tribunal de 1999 establece que «pueden convocarse para ser cubiertas en régimen de interinidad plazas de policía local, sin que tal doctrina haya sido modificada al día de la fecha».

Las mismas funciones

El Pleno decidió de manera unánime elevar recurso de casación al Tribunal Supremo

En palabras de la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, «dado que en Asturias pueden convocarse para ser cubiertas en régimen de interinidad plazas de policía local sin que tal norma haya sido modificada hasta el día de hoy, defendemos que quienes ocupen dichos contratos tengan las mismas funciones que el resto de los agentes funcionarios de carrera». En el Consistorio no entienden «esta distinción. Es como sí un arquitecto interino no pudiera informar licencias de obra por el mero hecho de ser interino». Las plantillas de policía local, recuerda, «tienen la dimensión que tienen en cada Ayuntamiento». Y por poner un ejemplo, en un turno en el que trabajen tres agentes, «dependiendo de si son funcionarios de carrera o interinos podrán o no llevar arma. Debemos tener en cuenta que de tener que intervenir en un atraco el interino estará desprotegido y los compañeros, sin ayuda, tendrán que actuar sin el soporte necesario».

La decisión de elevar en casación al Tribunal Supremo el recurso contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos del Pleno.