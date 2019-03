Las carreteras de Molleda y de Los Campos a Trubia tendrán nuevos itinerarios peatonales Iván Fernández se reunió ayer con los vecinos de Molleda interesados en los viales peatonales. / LVA El Ayuntamiento de Corvera inicia los trámites con el Principado para la construcción de sendas aceras, reclamadas por los vecinos de la zona S. GONZÁLEZ NUBLEDO. Sábado, 16 marzo 2019, 00:14

El Ayuntamiento de Corvera iniciará los trámites para crear nuevos itinerarios peatonales en dos de las carreteras del concejo. Se trata de los viales CV-2 a su paso por Molleda, y de la AS-233, que une Los Campos con Trubia. Ambas son de titularidad regional por lo que el equipo de gobierno ha pedido el pertinente permiso a la Consejería de Infraestructuras para llevar a cabo las obras.

Se trata de dos proyectos reclamados por los vecinos de ambas zonas, que ayer mantuvieron una reunión con el alcalde, Iván Fernández, en el salón de plenos del Consistorio. Se trata de una inversión aún sin cuantificar ya que primero será necesario realizar los trámites burocráticos previos. Además, según explicó el primer edil, en tramos concretos, deberá realizarse la cesión de terreno al Ayuntamiento por parte de los propietarios de las fincas que bordean las carretera.

«Conllevan la creación de una acera de 1,80 metros pero que, en puntos concretos, habría que ocupar un borde de 2,20 metros, en aquellos sitios que exijan talud», explicó Fernández en la reunión de ayer. En concreto, el Ayuntamiento estudia la ampliación de la acera de la CV-2 a su paso por Molleda, en el tramo comprendido entre los barrios de Juncedo y El Barrial, donde actualmente no existe, entre los puntos kilométricos 517 y 850. En cuanto a la AS-233, la previsión es construir la acera del margen derecho, ya que el viario sólo dispone de itinerario peatonal por su margen izquierdo, en sentido Los Campos-Trubia.

Será necesario que algunos vecinos cedan parte de los terrenos al Consistorio

«Una vez tengamos los permisos del Principado y la cesión de los terrenos necesarios por parte de sus propietarios, el Ayuntamiento podrá ejecutar ambas obras, que podrían realizarse tanto con medios propios con personal municipal, como a través de los Planes de Empleo», destacó el alcalde.

No son las únicas aceras a construir en el concejo. El Consistorio anunció recientemente la reurbanización de parte de la avenida Principado de Las Vegas. En este segundo proyecto también se contempla la renovación de unos 35 metros de acera. No se centrará únicamente en las obras en la acera, si no que se aprovechará la ocasión para renovar las redes de servicios que pasan por la zona así como las zonas de aparcamiento.