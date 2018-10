Castiello de la Marina abandona las sextaferias por la poca participación de los vecinos

Un comunicado contundente. Es el que envió ayer el tesorero de la asociación de vecinos San Juan Bautista de Castiello de la Marina a sus conciudadanos. En él anunciaba, en nombre del colectivo, que la asociación dejará a partir de ahora de organizar sextaferias dada la escasa participación vecinal. Según explicó, la idea de convocar labores para adecentar el pueblo surgió «a propuesta de algunos asistentes a la última asamblea de socios» y, por eso, se decidió organizarlas. Las hubo en septiembre y octubre, «durante cuatro fines de semana consecutivos», y «solo asistieron diez personas ajenas a la junta directiva de la asociación vecinal. Es decir, la mayor parte de los trabajos la realizamos, una vez más, los mismos», «algo vergonzoso cuando la localidad tiene 400 habitantes».

Pese a todo, «hubo personas que desbrozaron su sebe y limpiaron su tramo de cuneta, cosa que se agradece, aunque no se hayan unido a la sextaferia colectiva», reconoció. La entidad apuntó que «las sextaferias no serían necesarias si cada uno limpiase lo suyo. El problema -dijo- es que pensamos que es el Ayuntamiento el que tiene que venir a desbrozar y limpiar nuestro trozo de cuneta. La gente mayor lo tenía claro; la siguiente generación, no tanto». En este sentido, señaló que, en estos días, han descubierto cunetas de hormigón que «no sabíamos de su existencia porque estaban cubiertas de tierra». Por todo ello,ahora se limitará a conservar lugares de uso común: «Fuentes, abertales, el entorno de la escuela y de la iglesia...».